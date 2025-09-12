Рейтинг@Mail.ru
В Еврейской автономной области явка на выборах превысила 27 процентов - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:11 12.09.2025 (обновлено: 13:39 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/vybory-2041398240.html
В Еврейской автономной области явка на выборах превысила 27 процентов
В Еврейской автономной области явка на выборах превысила 27 процентов - РИА Новости, 12.09.2025
В Еврейской автономной области явка на выборах превысила 27 процентов
Явка на выборах губернатора Еврейской автономной области по состоянию на 15.00 (6.00 мск) достигла 27,15%, сообщает в своем Telegram-канале избирательная... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T11:11:00+03:00
2025-09-12T13:39:00+03:00
политика
россия
еврейская автономная область
биробиджан
единая россия
лдпр
коммунисты россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041449028_0:326:2867:1939_1920x0_80_0_0_c2cccf4f07b561974025f922f9e3a38c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Еврейской автономной области по состоянию на 15.00 (6.00 мск) достигла 27,15%, сообщает в своем Telegram-канале избирательная комиссия региона. "По данным на 15.00 часов в Еврейской автономной области проголосовало: 31662 (27,15 %) избирателей", - говорится в сообщении. Как уточнили в избиркоме, в городе Биробиджане проголосовали 13209 (24,01%) избирателей, в Биробиджанском районе - 2686 (30,82%) избирателей, в Ленинском районе - 3076 (29,40%) избирателей, в Облученском районе - 5488 (29,95%) избирателей, в Октябрьском районе - 1938 (30,46%) избирателей, в Смидовичском районе - 5265 (29,68%) избирателей. Кандидатами на пост главы региона являются врио губернатора Мария Костюк от партии "Единая Россия", Василий Гладких от партии ЛДПР, Александр Крупский от "Коммунистов России" и Александр Щербина от партии КПРФ. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
https://ria.ru/20250912/izbirateli-2041398020.html
https://ria.ru/20250912/golosovanie-2041390829.html
россия
еврейская автономная область
биробиджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041449028_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_41a95ffe06819181a5367f767cfc19bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, еврейская автономная область, биробиджан, единая россия, лдпр, коммунисты россии
Политика, Россия, Еврейская автономная область, Биробиджан, Единая Россия, ЛДПР, Коммунисты России
В Еврейской автономной области явка на выборах превысила 27 процентов

Явка на выборах главы Еврейской автономной области достигла 27,15%

© РИА Новости / Александр Музыка | Перейти в медиабанкМужчина голосует на выборах губернатора Еврейской автономной области на избирательном участке в городском дворце культуры в Биробиджане. 12 сентября 2025
Мужчина голосует на выборах губернатора Еврейской автономной области на избирательном участке в городском дворце культуры в Биробиджане. 12 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Александр Музыка
Перейти в медиабанк
Мужчина голосует на выборах губернатора Еврейской автономной области на избирательном участке в городском дворце культуры в Биробиджане. 12 сентября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Еврейской автономной области по состоянию на 15.00 (6.00 мск) достигла 27,15%, сообщает в своем Telegram-канале избирательная комиссия региона.
"По данным на 15.00 часов в Еврейской автономной области проголосовало: 31662 (27,15 %) избирателей", - говорится в сообщении.
Голосование на избирательном участке на досрочных выборах Губернатора Курской области - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Свыше 195 тысяч людей проголосовали на выборах в Курской области досрочно
Вчера, 11:10
Как уточнили в избиркоме, в городе Биробиджане проголосовали 13209 (24,01%) избирателей, в Биробиджанском районе - 2686 (30,82%) избирателей, в Ленинском районе - 3076 (29,40%) избирателей, в Облученском районе - 5488 (29,95%) избирателей, в Октябрьском районе - 1938 (30,46%) избирателей, в Смидовичском районе - 5265 (29,68%) избирателей.
Кандидатами на пост главы региона являются врио губернатора Мария Костюк от партии "Единая Россия", Василий Гладких от партии ЛДПР, Александр Крупский от "Коммунистов России" и Александр Щербина от партии КПРФ.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
Голосование на выборах за глав регионов РФ - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
В ЦИК рассказали, сколько наблюдателей будет на ЕДГ-2025
Вчера, 10:45
 
ПолитикаРоссияЕврейская автономная областьБиробиджанЕдиная РоссияЛДПРКоммунисты России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала