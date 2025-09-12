В Еврейской автономной области явка на выборах превысила 27 процентов
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Еврейской автономной области по состоянию на 15.00 (6.00 мск) достигла 27,15%, сообщает в своем Telegram-канале избирательная комиссия региона.
"По данным на 15.00 часов в Еврейской автономной области проголосовало: 31662 (27,15 %) избирателей", - говорится в сообщении.
Как уточнили в избиркоме, в городе Биробиджане проголосовали 13209 (24,01%) избирателей, в Биробиджанском районе - 2686 (30,82%) избирателей, в Ленинском районе - 3076 (29,40%) избирателей, в Облученском районе - 5488 (29,95%) избирателей, в Октябрьском районе - 1938 (30,46%) избирателей, в Смидовичском районе - 5265 (29,68%) избирателей.
Кандидатами на пост главы региона являются врио губернатора Мария Костюк от партии "Единая Россия", Василий Гладких от партии ЛДПР, Александр Крупский от "Коммунистов России" и Александр Щербина от партии КПРФ.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.