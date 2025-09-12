https://ria.ru/20250912/vstrecha-2041462510.html

Россия ждет от Армении и Азербайджана шагов по встрече "3+3", заявил МИД

Россия ждет от Армении и Азербайджана шагов по встрече "3+3", заявил МИД - РИА Новости, 12.09.2025

Россия ждет от Армении и Азербайджана шагов по встрече "3+3", заявил МИД

12.09.2025

Россия ожидает от Армении и Азербайджана шагов по согласованию сроков следующей встречи глав МИД стран-участниц формата "3+3", заявила официальный представитель

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Россия ожидает от Армении и Азербайджана шагов по согласованию сроков следующей встречи глав МИД стран-участниц формата "3+3", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мы ожидаем от азербайджанских и армянских коллег деятельных шагов по скорейшему согласованию места и сроков проведения следующей встречи глав внешнеполитических ведомств стран-участниц этой платформы ("3+3" - ред.) и со своей стороны подтверждаем готовность оказать партнёрам востребованное содействие по всему спектру вопросов", - сказала она в ходе брифинга.Запустить шестисторонний (Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и Грузия) формат консультаций по вопросам сотрудничества на Южном Кавказе и Среднем Востоке предложили в конце 2020 года президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Грузию многократно приглашали к участию в этом формате, но она пока не подключилась к его работе. В декабре 2021 года в Москве прошло первое заседание платформы на уровне заместителей министров иностранных дел. Вторая встреча формата, она же - первая встреча на уровне глав МИД, состоялась в октябре 2023 года в Тегеране. Последняя встреча в этом формате прошла 18 октября 2024 года в Стамбуле.

