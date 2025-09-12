https://ria.ru/20250912/veteran-2041417921.html

На выборах курского губернатора проголосовал 99-летний ветеран

2025-09-12T12:19:00+03:00

россия

курская область

единый день голосования — 2025

общество

великая отечественная война (1941-1945)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041417232_0:0:1255:706_1920x0_80_0_0_27aa6a0328456315b5f3af3b3ab0c169.jpg

КУРСК, 12 сен – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Белоусов в свои почетные 99 лет проголосовал на досрочных выборах губернатора Курской области, сообщили в администрации курского Обоянского района. Ранее в избирательной комиссии Курской области сообщали, что по итогам досрочного голосования на 11 сентября, 195 333 избирателей проголосовали на выборах губернатора, что составляет 22,57% голосов от общей численности избирателей региона. Всего явка на выборах губернатора Курской области уже превысила 23%, следует из данных на информационном табло в ЦИК. "Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Белоусов стал одним из тех, кто досрочно проголосовал на выборах губернатора. В свои почтенные 99 лет Михаил Тихонович продемонстрировал пример активной гражданской позиции, проголосовав на дому", – говорится в Telegram-канале администрации Обоянского района. Уточняется, что за свою жизнь Белоусов голосовал уже 90 раз. "Я не пропустил ни одни выборы. Судьбу определяют люди", – приводят слова Белоусова власти района. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

