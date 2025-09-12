Рейтинг@Mail.ru
На выборах курского губернатора проголосовал 99-летний ветеран
12:19 12.09.2025
На выборах курского губернатора проголосовал 99-летний ветеран
россия
курская область
единый день голосования — 2025
общество
великая отечественная война (1941-1945)
КУРСК, 12 сен – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Белоусов в свои почетные 99 лет проголосовал на досрочных выборах губернатора Курской области, сообщили в администрации курского Обоянского района. Ранее в избирательной комиссии Курской области сообщали, что по итогам досрочного голосования на 11 сентября, 195 333 избирателей проголосовали на выборах губернатора, что составляет 22,57% голосов от общей численности избирателей региона. Всего явка на выборах губернатора Курской области уже превысила 23%, следует из данных на информационном табло в ЦИК. "Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Белоусов стал одним из тех, кто досрочно проголосовал на выборах губернатора. В свои почтенные 99 лет Михаил Тихонович продемонстрировал пример активной гражданской позиции, проголосовав на дому", – говорится в Telegram-канале администрации Обоянского района. Уточняется, что за свою жизнь Белоусов голосовал уже 90 раз. "Я не пропустил ни одни выборы. Судьбу определяют люди", – приводят слова Белоусова власти района. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
россия
курская область
россия, курская область, единый день голосования — 2025, общество, великая отечественная война (1941-1945)
Россия, Курская область, Единый день голосования — 2025, Общество, Великая Отечественная война (1941-1945)
На выборах курского губернатора проголосовал 99-летний ветеран

Ветеран войны Белоусов в 99 лет проголосовал на выборах курского губернатора

© Фото : Обоянский район/TelegramВетеран Великой Отечественной войны Михаил Белоусов проголосовал на досрочных выборах губернатора Курской области
Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Белоусов проголосовал на досрочных выборах губернатора Курской области - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© Фото : Обоянский район/Telegram
Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Белоусов проголосовал на досрочных выборах губернатора Курской области
КУРСК, 12 сен – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Белоусов в свои почетные 99 лет проголосовал на досрочных выборах губернатора Курской области, сообщили в администрации курского Обоянского района.
Ранее в избирательной комиссии Курской области сообщали, что по итогам досрочного голосования на 11 сентября, 195 333 избирателей проголосовали на выборах губернатора, что составляет 22,57% голосов от общей численности избирателей региона. Всего явка на выборах губернатора Курской области уже превысила 23%, следует из данных на информационном табло в ЦИК.
Председатель ЦИК России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Памфилова рассказала о ходе досрочного голосования в труднодоступных местах
Вчера, 10:39
"Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Белоусов стал одним из тех, кто досрочно проголосовал на выборах губернатора. В свои почтенные 99 лет Михаил Тихонович продемонстрировал пример активной гражданской позиции, проголосовав на дому", – говорится в Telegram-канале администрации Обоянского района.
Уточняется, что за свою жизнь Белоусов голосовал уже 90 раз.
"Я не пропустил ни одни выборы. Судьбу определяют люди", – приводят слова Белоусова власти района.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
Люди голосуют на выборах глав 19 регионов РФ через терминалы электронного голосования в вестибюле станции метро Курская Арбатско-Покровской линии в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Свыше 1,6 тысячи бойцов СВО выдвинули на выборах в единый день голосования
Вчера, 10:23
 
Россия, Курская область, Единый день голосования — 2025, Общество, Великая Отечественная война (1941-1945)
 
 
