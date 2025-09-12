https://ria.ru/20250912/ukraina-2041528036.html

НАТО передала Украине часть ПВО с восточного фланга, пишет WSJ

НАТО передала Украине часть ПВО с восточного фланга, пишет WSJ

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. НАТО ослабила ПВО на восточном фланге, передав некоторые системы Украине, пишет The Wall Street Journal. "Одна из серьезнейших слабостей альянса состоит в недостатке систем ПВО на его восточном фланге. <...> Ряд таких систем были переданы Украине, что привело к снижению потенциала НАТО", — говорится в публикации, которая ссылается на неназванного генерала военного блока. По словам британских чиновников, Европа рассмотрит возможность усиления ПВО Польши, но остается неясным, какие государства дадут технику и что она будет из себя представлять. Как отмечает один из европейских чиновников, союзникам по НАТО также недостает самолетов AWACS для проведения операций по мониторингу ситуации на Украине. Ранее газета Politico сообщила, что в НАТО и ЕС признали неготовность своих сил в том числе к противостоянию дронам на фоне инцидента с БПЛА в Польше.Инцидент с БПЛА в ПольшеВ среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией республики сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу страны пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, однако ему не представили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.Как заявили в Минобороны, российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, объекты для поражения на территории Польши не планировались. Тем не менее ведомство готово провести консультации по этой теме с польскими коллегами.Президент США Дональд Трамп в четверг допустил, что инцидент с дронами в Польше мог быть ошибкой. Глава Белого дома высказал недовольство этой ситуацией и выразил надежду на то, что она закончится.Варшава не в первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022 года в Польше у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежат ВСУ. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.

