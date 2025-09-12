Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о панике на Украине из-за инцидента в Польше - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:35 12.09.2025 (обновлено: 14:21 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/ukraina-2041447634.html
СМИ сообщили о панике на Украине из-за инцидента в Польше
СМИ сообщили о панике на Украине из-за инцидента в Польше - РИА Новости, 12.09.2025
СМИ сообщили о панике на Украине из-за инцидента в Польше
На Украине опасаются, что стране не предоставят средства противовоздушной обороны из-за инцидента с БПЛА в Польше, пишет The Washington Post. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T13:35:00+03:00
2025-09-12T14:21:00+03:00
в мире
польша
россия
украина
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
дональд туск
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041276366_0:9:1000:572_1920x0_80_0_0_6ebe7330026935813d3b206dafe204aa.jpg
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. На Украине опасаются, что стране не предоставят средства противовоздушной обороны из-за инцидента с БПЛА в Польше, пишет The Washington Post."Боюсь, что эта ситуация станет лишь хуже, поскольку текущие глобальные события побуждают каждую страну отдавать приоритет своей собственной безопасности", — приводят в публикации слова украинского нардепа.Другой бывший украинский чиновник также поделился с журналистами мнением, что после события в Польше европейские страны будут дорожить средствами ПВО в ущерб Украине.Инцидент с БПЛА в ПольшеПремьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над территорией Польши были сбиты "представлявшие опасность" дроны, назвав их российскими, однако никаких объективных подтверждений этого не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС России по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.В свою очередь, начальник Генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что силы ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживали беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена в небе над республикой.
https://ria.ru/20250912/tusk-2041412885.html
https://ria.ru/20250912/zapad-2041376903.html
польша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041276366_0:0:764:572_1920x0_80_0_0_1a70772e73624b08b7b6e7d4e02d0bf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, россия, украина, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, дональд туск, евросоюз, нато, дмитрий песков
В мире, Польша, Россия, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Дональд Туск, Евросоюз, НАТО, Дмитрий Песков
СМИ сообщили о панике на Украине из-за инцидента в Польше

WP: на Украине боятся, что ей не передадут средства ПВО из-за инцидента в Польше

Фото БПЛА, опубликованное польскими СМИ
Фото БПЛА, опубликованное польскими СМИ - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Фото БПЛА, опубликованное польскими СМИ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. На Украине опасаются, что стране не предоставят средства противовоздушной обороны из-за инцидента с БПЛА в Польше, пишет The Washington Post.
«
"Боюсь, что эта ситуация станет лишь хуже, поскольку текущие глобальные события побуждают каждую страну отдавать приоритет своей собственной безопасности", — приводят в публикации слова украинского нардепа.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
В Польше резко отреагировали на новый выпад Туска в адрес России
Вчера, 12:03
Другой бывший украинский чиновник также поделился с журналистами мнением, что после события в Польше европейские страны будут дорожить средствами ПВО в ущерб Украине.
Инцидент с БПЛА в Польше
Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над территорией Польши были сбиты "представлявшие опасность" дроны, назвав их российскими, однако никаких объективных подтверждений этого не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС России по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник Генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что силы ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживали беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена в небе над республикой.
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
"Они готовы". Во Франции раскрыли, что Запад хочет устроить против России
Вчера, 10:04
 
В миреПольшаРоссияУкраинаУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияДональд ТускЕвросоюзНАТОДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала