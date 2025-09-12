https://ria.ru/20250912/ukraina-2041355895.html

В Сумской области повреждена инфраструктура

Промышленная инфраструктура повреждена в Сумской области Украины, заявил глава Сумской областной администрации Олег Григоров. РИА Новости, 12.09.2025

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Промышленная инфраструктура повреждена в Сумской области Украины, заявил глава Сумской областной администрации Олег Григоров. Как говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Григорова, "инфраструктура Сумского района" повреждена, начался пожар. Тип объекта не уточняется. По данным Григорова, пострадавших нет.

