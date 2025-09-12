Рейтинг@Mail.ru
В Сумской области повреждена инфраструктура - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:10 12.09.2025 (обновлено: 08:11 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/ukraina-2041355895.html
В Сумской области повреждена инфраструктура
В Сумской области повреждена инфраструктура - РИА Новости, 12.09.2025
В Сумской области повреждена инфраструктура
Промышленная инфраструктура повреждена в Сумской области Украины, заявил глава Сумской областной администрации Олег Григоров. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T08:10:00+03:00
2025-09-12T08:11:00+03:00
в мире
сумская область
украина
олег григорьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969143782_177:199:1280:820_1920x0_80_0_0_1a9c6bbe575a543d44ae16ee72c8ff93.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Промышленная инфраструктура повреждена в Сумской области Украины, заявил глава Сумской областной администрации Олег Григоров. Как говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Григорова, "инфраструктура Сумского района" повреждена, начался пожар. Тип объекта не уточняется. По данным Григорова, пострадавших нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969143782_184:16:1280:838_1920x0_80_0_0_08447f670e16f7f920cfaff5984e1a35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сумская область, украина, олег григорьев
В мире, Сумская область, Украина, Олег Григорьев
В Сумской области повреждена инфраструктура

В Сумской области произошел пожар на промышленной инфраструктуре

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Промышленная инфраструктура повреждена в Сумской области Украины, заявил глава Сумской областной администрации Олег Григоров.
Как говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Григорова, "инфраструктура Сумского района" повреждена, начался пожар.
Тип объекта не уточняется. По данным Григорова, пострадавших нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреСумская областьУкраинаОлег Григорьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала