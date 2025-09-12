Трамп был недоволен Стармером, пишут СМИ
Politico: Трамп недоволен, что Стармер не уведомил его об увольнении Мандельсона
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп был недоволен тем, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер лично не уведомил его об увольнении посла Британии в США Питера Мандельсона, который был снят с должности из-за связей с обвиненным в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает газета Politico со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями в Белом доме.
В четверг Мандельсон был уволен со своего поста из-за связей с Эпштейном. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер попросил министра иностранных дел Иветт Купер отозвать Мандельсона с поста посла в США. Временно исполняющим обязанности посла был назначен заместитель Мандельсона Джеймс Роско. СМИ отмечают, что Стармеру, вероятно, придется поспешить с назначением нового посла, так как через неделю с государственным визитом в Британию приедет президент США Дональд Трамп.
"Трамп <...> был раздражен подходом к увольнению Мандельсона. <...> Он был недоволен тем, что Стармер не уведомил его лично, и настороженно относится ко всему, что может бросить тень на его государственный визит (в Британию. — Прим. ред.) на следующей неделе", — говорится в материале издания.
По данным источника, Белый дом сейчас обеспокоен тем, что приезд американского лидера будет омрачен скандалом с Мандельсоном, и хотел бы, чтобы Лондон оперативно назначил преемника.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Трампа рассекретить файлы. Шквал критики, в том числе сторонников, обрушился на Трампа после того, как ФБР и Министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.