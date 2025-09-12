https://ria.ru/20250912/tankisty-2041434670.html
Танкисты поразили подразделения условного противника на учении "Запад-2025"
Танкисты поразили подразделения условного противника на учении "Запад-2025" - РИА Новости, 12.09.2025
Танкисты поразили подразделения условного противника на учении "Запад-2025"
Танкисты Московского военного округа в ходе учения "Запад-2025" в Белоруссии поразили передовые подразделения условного противника с закрытых огневых позиций,... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T13:07:00+03:00
2025-09-12T13:07:00+03:00
2025-09-12T13:07:00+03:00
безопасность
белоруссия
россия
т-72б3м
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008682450_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_37d9a5f4a63b15b33aeec298d75c1d16.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Танкисты Московского военного округа в ходе учения "Запад-2025" в Белоруссии поразили передовые подразделения условного противника с закрытых огневых позиций, сообщило журналистам Минобороны РФ. "На полигоне "Борисовский" (Республика Беларусь) в рамках совместного стратегического учения Вооруженных Сил Российской Федерации и Республики Беларусь "Запад-2025" танковые подразделения отработали тактику ведения огня с закрытых огневых позиций", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что в ходе выполнения учебно-боевой задачи экипажи танков Т-72Б3М Московского военного округа поразили подразделения условного противника, совершавшие маневр в составе колонн, а также нанесли по ним удары при развертывании в боевые порядки. В пятницу стартовало совместное стратегическое учение вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025". Цель учения - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.
https://ria.ru/20250912/ucheniya-2041403309.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008682450_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cb76c86fb2ed3075cdf2b34709fe633c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белоруссия, россия, т-72б3м
Безопасность, Белоруссия, Россия, Т-72Б3М
Танкисты поразили подразделения условного противника на учении "Запад-2025"
Танкисты на Т-72Б3М поразили подразделения "противника" на учении "Запад-2025"