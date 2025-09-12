Рейтинг@Mail.ru
Танкисты поразили подразделения условного противника на учении "Запад-2025"
13:07 12.09.2025
Танкисты поразили подразделения условного противника на учении "Запад-2025"
Танкисты поразили подразделения условного противника на учении "Запад-2025" - РИА Новости, 12.09.2025
Танкисты поразили подразделения условного противника на учении "Запад-2025"
Танкисты Московского военного округа в ходе учения "Запад-2025" в Белоруссии поразили передовые подразделения условного противника с закрытых огневых позиций,... РИА Новости, 12.09.2025
безопасность
белоруссия
россия
т-72б3м
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Танкисты Московского военного округа в ходе учения "Запад-2025" в Белоруссии поразили передовые подразделения условного противника с закрытых огневых позиций, сообщило журналистам Минобороны РФ. "На полигоне "Борисовский" (Республика Беларусь) в рамках совместного стратегического учения Вооруженных Сил Российской Федерации и Республики Беларусь "Запад-2025" танковые подразделения отработали тактику ведения огня с закрытых огневых позиций", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что в ходе выполнения учебно-боевой задачи экипажи танков Т-72Б3М Московского военного округа поразили подразделения условного противника, совершавшие маневр в составе колонн, а также нанесли по ним удары при развертывании в боевые порядки. В пятницу стартовало совместное стратегическое учение вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025". Цель учения - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.
белоруссия
россия
безопасность, белоруссия, россия, т-72б3м
Безопасность, Белоруссия, Россия, Т-72Б3М
Танкисты поразили подразделения условного противника на учении "Запад-2025"

Танкисты на Т-72Б3М поразили подразделения "противника" на учении "Запад-2025"

Военнослужащий у танка Т-72 Б3м. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Танкисты Московского военного округа в ходе учения "Запад-2025" в Белоруссии поразили передовые подразделения условного противника с закрытых огневых позиций, сообщило журналистам Минобороны РФ.
«
"На полигоне "Борисовский" (Республика Беларусь) в рамках совместного стратегического учения Вооруженных Сил Российской Федерации и Республики Беларусь "Запад-2025" танковые подразделения отработали тактику ведения огня с закрытых огневых позиций", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в ходе выполнения учебно-боевой задачи экипажи танков Т-72Б3М Московского военного округа поразили подразделения условного противника, совершавшие маневр в составе колонн, а также нанесли по ним удары при развертывании в боевые порядки.
В пятницу стартовало совместное стратегическое учение вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025". Цель учения - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.
