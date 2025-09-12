https://ria.ru/20250912/tank-2041379376.html

Танкист "Днепра" в дуэли сорвал башню украинскому танку "Леопард"

2025-09-12T10:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

т-72б3м

т-72 "урал"

безопасность

ГЕНИЧЕСК, 12 сен – РИА Новости. Танк Т-72Б3М группировки войск "Днепр" в ходе дуэли с "Леопардом" ВСУ точным выстрелом сорвал башню украинскому танку немецкого производства, сообщил РИА Новости командир российской машины с позывным "Депутат". "У нас была команда, что по верхней точке работает "Леопард" прямой наводкой. Выкатились туда на Т-72 Б3М, который получали еще в 2023 году. Начали работать. Увидели то, что он начал откат. Под башню отработали. Башня отлетела. Как и не бывало ее там. Всё", - сказал "Депутат". Экипаж "Депутата", как и сам командир, очень доволен своим танком Т-72Б3М. "Машина боевая. Участвует очень давно уже… Машина показала себя в боевых действиях великолепно. Когда по нашим Т-72 работали "Брэдли" и "Леопарды", никакого пробития техники не было. Ничего сверхъестественного не было", - подчеркнул танкист.

