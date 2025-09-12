Центробанк снизил ключевую ставку до 17 процентов годовых
Центральный банк России. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку — третий раз подряд, но теперь лишь на один процентный пункт.
"Совет директоров Банка России 12 сентября 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 17 процентов годовых", — заявил регулятор по итогам заседания.
Ключевая ставка — минимальный процент, под который регулятор выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них средства на депозиты. Повышение ставки способствует снижению инфляции: кредиты дорожают, поэтому становится выгоднее открывать вклады и сберегать. Спрос на товары и услуги сокращается, цены растут медленнее. При понижении ставки кредиты дешевеют, что стимулирует потребление и инвестиции.
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидали снижения ставки до 16 процентов годовых, часть экспертов при этом допускали снижение лишь до 17.
Как менялась ключевая ставка
- 25 июля Центробанк понизил ключевую ставку до 18 процентов годовых.
- В июне ЦБ впервые за почти три года снизил ее до 20 процентов.
- До этого регулятор снижал ставку в сентябре 2022-го — до 7,5 процента.
- В середине 2023 года Банк России начал повышение из-за разогнавшейся инфляции и быстрого роста кредитования.
- В июле прошлого года ставку подняли на два процента — до 18;
- В сентябре к ней добавили еще процент, а в октябре повысили на два, до рекордного 21 процента. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев.