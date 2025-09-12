https://ria.ru/20250912/stavka-2041446474.html

Центробанк снизил ключевую ставку до 17 процентов годовых

Центробанк снизил ключевую ставку до 17 процентов годовых - РИА Новости, 12.09.2025

Центробанк снизил ключевую ставку до 17 процентов годовых

Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку — третий раз подряд, но теперь лишь на один процентный пункт. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T13:33:00+03:00

2025-09-12T13:33:00+03:00

2025-09-12T14:06:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

ключевая ставка

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557163_0:158:3045:1871_1920x0_80_0_0_b3eef3da0042f1d5c15424792600bed9.jpg

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку — третий раз подряд, но теперь лишь на один процентный пункт."Совет директоров Банка России 12 сентября 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 17 процентов годовых", — заявил регулятор по итогам заседания.Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидали снижения ставки до 16 процентов годовых, часть экспертов при этом допускали снижение лишь до 17.Как менялась ключевая ставка

https://ria.ru/20250908/tsb-2040083697.html

https://ria.ru/20250908/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, ключевая ставка, общество