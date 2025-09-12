https://ria.ru/20250912/stavka-2041446304.html

Центробанк снизил ключевую ставку

Центробанк снизил ключевую ставку - РИА Новости, 12.09.2025

Центробанк снизил ключевую ставку

Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт, до... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T13:31:00+03:00

2025-09-12T13:31:00+03:00

2025-09-12T13:32:00+03:00

ключевая ставка

экономика

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021367465_0:0:2912:1638_1920x0_80_0_0_34fcdefdbdfac891c3e61d6f351bf029.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых, следует из заявления регулятора. Впрочем, это все же минимум с конца июля 2024 года.ЦБ в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев. В июле регулятор вновь снизил ключевую ставку - до 18% годовых. Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидали снижения ставки 12 сентября до 16% годовых, часть экспертов при этом допускали снижение лишь до 17%."Совет директоров Банка России 12 сентября 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п., до 17,00% годовых", - сказано в сегодняшнем заявлении.

https://ria.ru/20250908/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ключевая ставка, экономика, центральный банк рф (цб рф)