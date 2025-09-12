Центробанк снизил ключевую ставку

Рейтинг@Mail.ru
13:31 12.09.2025 (обновлено: 13:32 12.09.2025)
ключевая ставка
экономика
центральный банк рф (цб рф)
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых, следует из заявления регулятора. Впрочем, это все же минимум с конца июля 2024 года.ЦБ в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев. В июле регулятор вновь снизил ключевую ставку - до 18% годовых. Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидали снижения ставки 12 сентября до 16% годовых, часть экспертов при этом допускали снижение лишь до 17%."Совет директоров Банка России 12 сентября 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п., до 17,00% годовых", - сказано в сегодняшнем заявлении.
ключевая ставка, экономика, центральный банк рф (цб рф)
Ключевая ставка, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых, следует из заявления регулятора. Впрочем, это все же минимум с конца июля 2024 года.
ЦБ в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев. В июле регулятор вновь снизил ключевую ставку - до 18% годовых. Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидали снижения ставки 12 сентября до 16% годовых, часть экспертов при этом допускали снижение лишь до 17%.
"Совет директоров Банка России 12 сентября 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п., до 17,00% годовых", - сказано в сегодняшнем заявлении.
Ключевая ставка Банка России
Ключевая ставка ЦБ России: что это, зачем нужна и на что влияет
8 сентября, 14:47
 
