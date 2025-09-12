Рейтинг@Mail.ru
Ученые рассказали, когда магнитная буря на Земле достигнет пика - РИА Новости, 12.09.2025
Наука
 
10:58 12.09.2025
Ученые рассказали, когда магнитная буря на Земле достигнет пика
Пик геомагнитных возмущений от новой корональной дыры, образовавшейся на Солнце, ожидается 14-16 сентября, всего же они могут продлиться до шести дней, сообщили РИА Новости, 12.09.2025
наука
земля
российская академия наук
общество
вспышки на солнце
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Пик геомагнитных возмущений от новой корональной дыры, образовавшейся на Солнце, ожидается 14-16 сентября, всего же они могут продлиться до шести дней, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Геомагнитные возмущения от новой корональной дыры могут продлиться до 6 суток. Пик ожидается 14-16 сентября", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории. Отмечается, что крупная корональная дыра сейчас формирует широкий поток быстрого солнечного ветра. Мимо Земли он полностью может пройти за шесть суток. Причём в возмущенную область межпланетного пространства Земля войдет в ночь на 14 сентября, после чего скорость ветра начнёт быстро увеличиваться и выйдет на пиковые значения (около 700 километров в секунду) во вторник. Точный геомагнитный прогноз пока дать нельзя, потому что современные модели формируют его за два дня до события, отметили учёные. Земля в этом году уже сталкивалась с воздействием корональных дыр. Иногда магнитосфера на фоне сильного внешнего воздействия удерживалась в желтой зоне, а иногда и дыры среднего размера "пробивали" поле Земли до уровней бурь G2-G3. Более сильные бури, как считается, корональными дырами сформированы быть не могут, рассказали в Лаборатории. В то же время учёные обратили внимание, что в сентябре геомагнитная активность неиипично высокая. За первые 10 дней месяца произошло три магнитных бури, по сравнению всего с одной за весь август. Кроме того, наблюдается необычно бурная реакция магнитосферы на совсем слабые воздействия. "По этой причине неблагоприятные сценарии прохождения с выходом на высокие уровни геомагнитных возмущений рассматриваются в данный момент как более вероятные. В ближайшие 1-2 дня возможны быстрые изменения геомагнитных прогнозов в связи с постоянным поступлением новой информации и уточнением расчетов", - сообщили учёные.
земля
земля, российская академия наук, общество, вспышки на солнце
Наука, Земля, Российская академия наук, Общество, вспышки на Солнце
© AP PhotoВспышка на солнце
Вспышка на солнце - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© AP Photo
Вспышка на солнце . Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Пик геомагнитных возмущений от новой корональной дыры, образовавшейся на Солнце, ожидается 14-16 сентября, всего же они могут продлиться до шести дней, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Геомагнитные возмущения от новой корональной дыры могут продлиться до 6 суток. Пик ожидается 14-16 сентября", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Отмечается, что крупная корональная дыра сейчас формирует широкий поток быстрого солнечного ветра. Мимо Земли он полностью может пройти за шесть суток. Причём в возмущенную область межпланетного пространства Земля войдет в ночь на 14 сентября, после чего скорость ветра начнёт быстро увеличиваться и выйдет на пиковые значения (около 700 километров в секунду) во вторник.
Точный геомагнитный прогноз пока дать нельзя, потому что современные модели формируют его за два дня до события, отметили учёные.
Земля в этом году уже сталкивалась с воздействием корональных дыр. Иногда магнитосфера на фоне сильного внешнего воздействия удерживалась в желтой зоне, а иногда и дыры среднего размера "пробивали" поле Земли до уровней бурь G2-G3. Более сильные бури, как считается, корональными дырами сформированы быть не могут, рассказали в Лаборатории.
В то же время учёные обратили внимание, что в сентябре геомагнитная активность неиипично высокая. За первые 10 дней месяца произошло три магнитных бури, по сравнению всего с одной за весь август. Кроме того, наблюдается необычно бурная реакция магнитосферы на совсем слабые воздействия.
"По этой причине неблагоприятные сценарии прохождения с выходом на высокие уровни геомагнитных возмущений рассматриваются в данный момент как более вероятные. В ближайшие 1-2 дня возможны быстрые изменения геомагнитных прогнозов в связи с постоянным поступлением новой информации и уточнением расчетов", - сообщили учёные.
НаукаЗемляРоссийская академия наукОбществовспышки на Солнце
 
 
