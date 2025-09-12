https://ria.ru/20250912/solntse-2041394581.html
Ученые рассказали, когда магнитная буря на Земле достигнет пика
Ученые рассказали, когда магнитная буря на Земле достигнет пика - РИА Новости, 12.09.2025
Ученые рассказали, когда магнитная буря на Земле достигнет пика
Пик геомагнитных возмущений от новой корональной дыры, образовавшейся на Солнце, ожидается 14-16 сентября, всего же они могут продлиться до шести дней, сообщили РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T10:58:00+03:00
2025-09-12T10:58:00+03:00
2025-09-12T10:58:00+03:00
наука
земля
российская академия наук
общество
вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957296613_0:59:3432:1990_1920x0_80_0_0_0bc41dc70ca58ced50c9e4551f8f8f52.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Пик геомагнитных возмущений от новой корональной дыры, образовавшейся на Солнце, ожидается 14-16 сентября, всего же они могут продлиться до шести дней, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Геомагнитные возмущения от новой корональной дыры могут продлиться до 6 суток. Пик ожидается 14-16 сентября", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории. Отмечается, что крупная корональная дыра сейчас формирует широкий поток быстрого солнечного ветра. Мимо Земли он полностью может пройти за шесть суток. Причём в возмущенную область межпланетного пространства Земля войдет в ночь на 14 сентября, после чего скорость ветра начнёт быстро увеличиваться и выйдет на пиковые значения (около 700 километров в секунду) во вторник. Точный геомагнитный прогноз пока дать нельзя, потому что современные модели формируют его за два дня до события, отметили учёные. Земля в этом году уже сталкивалась с воздействием корональных дыр. Иногда магнитосфера на фоне сильного внешнего воздействия удерживалась в желтой зоне, а иногда и дыры среднего размера "пробивали" поле Земли до уровней бурь G2-G3. Более сильные бури, как считается, корональными дырами сформированы быть не могут, рассказали в Лаборатории. В то же время учёные обратили внимание, что в сентябре геомагнитная активность неиипично высокая. За первые 10 дней месяца произошло три магнитных бури, по сравнению всего с одной за весь август. Кроме того, наблюдается необычно бурная реакция магнитосферы на совсем слабые воздействия. "По этой причине неблагоприятные сценарии прохождения с выходом на высокие уровни геомагнитных возмущений рассматриваются в данный момент как более вероятные. В ближайшие 1-2 дня возможны быстрые изменения геомагнитных прогнозов в связи с постоянным поступлением новой информации и уточнением расчетов", - сообщили учёные.
https://ria.ru/20250911/rost-2041105616.html
https://ria.ru/20250912/merkuriy-1599002923.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957296613_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_b5b848d0882ff69e73f51de1132fe3b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, российская академия наук, общество, вспышки на солнце
Наука, Земля, Российская академия наук, Общество, вспышки на Солнце
Ученые рассказали, когда магнитная буря на Земле достигнет пика
Пик магнитной бури на Земле наступит 14-16 сентября
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Пик геомагнитных возмущений от новой корональной дыры, образовавшейся на Солнце, ожидается 14-16 сентября, всего же они могут продлиться до шести дней, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Геомагнитные возмущения от новой корональной дыры могут продлиться до 6 суток. Пик ожидается 14-16 сентября", - говорится в сообщении в Telegram-канале
Лаборатории.
Отмечается, что крупная корональная дыра сейчас формирует широкий поток быстрого солнечного ветра. Мимо Земли
он полностью может пройти за шесть суток. Причём в возмущенную область межпланетного пространства Земля войдет в ночь на 14 сентября, после чего скорость ветра начнёт быстро увеличиваться и выйдет на пиковые значения (около 700 километров в секунду) во вторник.
Точный геомагнитный прогноз пока дать нельзя, потому что современные модели формируют его за два дня до события, отметили учёные.
Земля в этом году уже сталкивалась с воздействием корональных дыр. Иногда магнитосфера на фоне сильного внешнего воздействия удерживалась в желтой зоне, а иногда и дыры среднего размера "пробивали" поле Земли до уровней бурь G2-G3. Более сильные бури, как считается, корональными дырами сформированы быть не могут, рассказали в Лаборатории.
В то же время учёные обратили внимание, что в сентябре геомагнитная активность неиипично высокая. За первые 10 дней месяца произошло три магнитных бури, по сравнению всего с одной за весь август. Кроме того, наблюдается необычно бурная реакция магнитосферы на совсем слабые воздействия.
"По этой причине неблагоприятные сценарии прохождения с выходом на высокие уровни геомагнитных возмущений рассматриваются в данный момент как более вероятные. В ближайшие 1-2 дня возможны быстрые изменения геомагнитных прогнозов в связи с постоянным поступлением новой информации и уточнением расчетов", - сообщили учёные.