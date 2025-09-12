https://ria.ru/20250912/solntse-2041394581.html

Ученые рассказали, когда магнитная буря на Земле достигнет пика

Ученые рассказали, когда магнитная буря на Земле достигнет пика - РИА Новости, 12.09.2025

Ученые рассказали, когда магнитная буря на Земле достигнет пика

Пик геомагнитных возмущений от новой корональной дыры, образовавшейся на Солнце, ожидается 14-16 сентября, всего же они могут продлиться до шести дней, сообщили РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T10:58:00+03:00

2025-09-12T10:58:00+03:00

2025-09-12T10:58:00+03:00

наука

земля

российская академия наук

общество

вспышки на солнце

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957296613_0:59:3432:1990_1920x0_80_0_0_0bc41dc70ca58ced50c9e4551f8f8f52.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Пик геомагнитных возмущений от новой корональной дыры, образовавшейся на Солнце, ожидается 14-16 сентября, всего же они могут продлиться до шести дней, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Геомагнитные возмущения от новой корональной дыры могут продлиться до 6 суток. Пик ожидается 14-16 сентября", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории. Отмечается, что крупная корональная дыра сейчас формирует широкий поток быстрого солнечного ветра. Мимо Земли он полностью может пройти за шесть суток. Причём в возмущенную область межпланетного пространства Земля войдет в ночь на 14 сентября, после чего скорость ветра начнёт быстро увеличиваться и выйдет на пиковые значения (около 700 километров в секунду) во вторник. Точный геомагнитный прогноз пока дать нельзя, потому что современные модели формируют его за два дня до события, отметили учёные. Земля в этом году уже сталкивалась с воздействием корональных дыр. Иногда магнитосфера на фоне сильного внешнего воздействия удерживалась в желтой зоне, а иногда и дыры среднего размера "пробивали" поле Земли до уровней бурь G2-G3. Более сильные бури, как считается, корональными дырами сформированы быть не могут, рассказали в Лаборатории. В то же время учёные обратили внимание, что в сентябре геомагнитная активность неиипично высокая. За первые 10 дней месяца произошло три магнитных бури, по сравнению всего с одной за весь август. Кроме того, наблюдается необычно бурная реакция магнитосферы на совсем слабые воздействия. "По этой причине неблагоприятные сценарии прохождения с выходом на высокие уровни геомагнитных возмущений рассматриваются в данный момент как более вероятные. В ближайшие 1-2 дня возможны быстрые изменения геомагнитных прогнозов в связи с постоянным поступлением новой информации и уточнением расчетов", - сообщили учёные.

https://ria.ru/20250911/rost-2041105616.html

https://ria.ru/20250912/merkuriy-1599002923.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

земля, российская академия наук, общество, вспышки на солнце