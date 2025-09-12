Рейтинг@Mail.ru
Сикорский обвинил Россию в расширении конфликта за пределы Украины
Специальная военная операция на Украине
 
21:28 12.09.2025
Сикорский обвинил Россию в расширении конфликта за пределы Украины
Сикорский обвинил Россию в расширении конфликта за пределы Украины
НАТО не воюет с Россией, заявил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, находясь в Киеве, при этом он обвинил Россию в расширении... РИА Новости, 12.09.2025
ВАРШАВА, 12 сен – РИА Новости. НАТО не воюет с Россией, заявил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, находясь в Киеве, при этом он обвинил Россию в расширении конфликта за пределы Украины на фоне инцидента с беспилотниками в Польше. Говоря в эфире польского ТВ о недавнем инциденте с дронами над Польшей, он заявил, что "НАТО не воюет с Россией, но Россия расширяет эту войну за пределы Украины". "Именно поэтому НАТО было активно в воздухе, и именно поэтому мы сбили эти российские беспилотники", - добавил польский министр. Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Путин подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
ВАРШАВА, 12 сен – РИА Новости. НАТО не воюет с Россией, заявил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, находясь в Киеве, при этом он обвинил Россию в расширении конфликта за пределы Украины на фоне инцидента с беспилотниками в Польше.
Говоря в эфире польского ТВ о недавнем инциденте с дронами над Польшей, он заявил, что "НАТО не воюет с Россией, но Россия расширяет эту войну за пределы Украины".
"Именно поэтому НАТО было активно в воздухе, и именно поэтому мы сбили эти российские беспилотники", - добавил польский министр.
Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Путин подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
