S7 открыла продажу билетов в Краснодар

2025-09-12

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Авиакомпания S7 сообщила, что открыла продажу билетов в Краснодар из Москвы и Новосибирска, полеты начнутся 26 октября, из Москвы они будут выполняться четыре раза в неделю, из Новосибирска - шесть раз. "S7 Airlines отрыла продажу билетов на рейсы в Краснодар. S7 Airlines возобновляет регулярные перелеты в столицу Кубани из Москвы и Новосибирска. Полетная программа начнется 26 октября", - сообщил перевозчик. Из Москвы полеты будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, из Новосибирска - ежедневно, кроме пятницы. "Расписание полетов S7 в Краснодар составлено так, чтобы обеспечить удобные стыковки в Москве и Новосибирске с рейсами в города Сибири и Дальнего Востока", - подчеркнули в компании Минтранс РФ в четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября. В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.

