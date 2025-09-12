Рейтинг@Mail.ru
РЖД временно удвоили число мест в "Сапсанах" - РИА Новости, 12.09.2025
10:47 12.09.2025 (обновлено: 10:53 12.09.2025)
РЖД временно удвоили число мест в "Сапсанах"
РЖД временно удвоили число мест в "Сапсанах"
2025-09-12T10:47:00+03:00
2025-09-12T10:53:00+03:00
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. РЖД для удовлетворения спроса пассажиров на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом удвоили число мест в некоторых поездах "Сапсан" 12-13 сентября, сообщили РИА Новости в компании. Ночью в пятницу губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что план "Ковер" ввели в радиусе 100 километров от аэропорта "Пулково", шла работа по беспилотникам на юго-западе региона. В авиагавани были задержки и отмены рейсов."Для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки на направлении Санкт-Петербург – Москва удвоили количество мест в поездах "Сапсан": №777 отправлением 12 сентября в 17.10 из Санкт-Петербурга... №760 отправлением 13 сентября в 09.30 из Москвы", - сообщили в РЖД.Кроме того, напомнили в компании, весь сентябрь скоростные поезда "Аврора" курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом увеличенными составами.
санкт-петербург, москва, ржд, экономика
Санкт-Петербург, Москва, РЖД, Экономика
РЖД удвоили число мест в некоторых "Сапсанах" 12-13 сентября

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. РЖД для удовлетворения спроса пассажиров на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом удвоили число мест в некоторых поездах "Сапсан" 12-13 сентября, сообщили РИА Новости в компании.
Ночью в пятницу губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что план "Ковер" ввели в радиусе 100 километров от аэропорта "Пулково", шла работа по беспилотникам на юго-западе региона. В авиагавани были задержки и отмены рейсов.
«
"Для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки на направлении Санкт-Петербург – Москва удвоили количество мест в поездах "Сапсан": №777 отправлением 12 сентября в 17.10 из Санкт-Петербурга... №760 отправлением 13 сентября в 09.30 из Москвы", - сообщили в РЖД.
Кроме того, напомнили в компании, весь сентябрь скоростные поезда "Аврора" курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом увеличенными составами.
