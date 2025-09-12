https://ria.ru/20250912/rzhd-2041390995.html

РЖД временно удвоили число мест в "Сапсанах"

РЖД для удовлетворения спроса пассажиров на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом удвоили число мест в некоторых поездах "Сапсан" 12-13 сентября

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. РЖД для удовлетворения спроса пассажиров на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом удвоили число мест в некоторых поездах "Сапсан" 12-13 сентября, сообщили РИА Новости в компании. Ночью в пятницу губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что план "Ковер" ввели в радиусе 100 километров от аэропорта "Пулково", шла работа по беспилотникам на юго-западе региона. В авиагавани были задержки и отмены рейсов."Для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки на направлении Санкт-Петербург – Москва удвоили количество мест в поездах "Сапсан": №777 отправлением 12 сентября в 17.10 из Санкт-Петербурга... №760 отправлением 13 сентября в 09.30 из Москвы", - сообщили в РЖД.Кроме того, напомнили в компании, весь сентябрь скоростные поезда "Аврора" курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом увеличенными составами.

