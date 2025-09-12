https://ria.ru/20250912/rossiya-2041561437.html
Путин поблагодарил российский бизнес за участие в развитии культуры
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил российский бизнес за участие в проектах по развитию культуры.Глава государства отметил, что в регионах открываются новые театры и концертные залы, дома культуры и галереи, центры народного творчества, традиционных промыслов и ремёсел, реставрируются объекты культурно-исторического наследия и обеспечиваются все условия для участия в таких проектах граждан, общественных организаций, меценатов, представителей бизнеса."Хочу, кстати, представителей бизнеса поблагодарить за это участие", - сказал он в ходе своего выступления на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного Форума объединенных культур.Форум объединенных культур проходит в Санкт-Петербурге с 10 по 13 сентября.Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил российский бизнес за участие в проектах по развитию культуры.
Глава государства отметил, что в регионах открываются новые театры и концертные залы, дома культуры и галереи, центры народного творчества, традиционных промыслов и ремёсел, реставрируются объекты культурно-исторического наследия и обеспечиваются все условия для участия в таких проектах граждан, общественных организаций, меценатов, представителей бизнеса.
"Хочу, кстати, представителей бизнеса поблагодарить за это участие", - сказал он в ходе своего выступления на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного Форума объединенных культур.
Форум объединенных культур проходит в Санкт-Петербурге
с 10 по 13 сентября.
Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".