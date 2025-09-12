https://ria.ru/20250912/rossiya-2041497259.html
В госпрограмму по переселению соотечественников в Россию внесли изменения
В госпрограмму по переселению соотечественников в Россию внесли изменения - РИА Новости, 12.09.2025
В госпрограмму по переселению соотечественников в Россию внесли изменения
Нынешние и бывшие граждане России и некоторых постсоветских республик могут не подтверждать владение русским языком для добровольного переселения... РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Нынешние и бывшие граждане России и некоторых постсоветских республик могут не подтверждать владение русским языком для добровольного переселения соотечественников, рассказали в Главном управлении МВД по вопросам миграции. "Освобождены от обязанности подтверждения владения русским языком для участия в Государственной программе: соотечественники, состоявшие в гражданстве Российской Федерации, Белоруссии, Казахстана, Молдовы или Украины; репатрианты, желающие участвовать в данной программе в общем порядке", — говорится в сообщении.МВД намерено всеми способами содействовать этой категории граждан.В понедельник Владимир Путин внес изменения в госпрограмму по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Теперь владение русским можно подтвердить документом об образовании, полученном за пределами России в филиале вуза, находящегося в российском либо совместном с иностранным государством ведении, если обучение проходило на русском языке. Также в программе теперь могут принять участие соотечественники, родившиеся и ранее проживавшие в новых регионах. Субъекты получили право оказывать участникам и членам их семей финансовую и социальную поддержку по региональным программам переселения. Например, помочь обустроить жилье или получить профессиональное образование.
В госпрограмму по переселению соотечественников в Россию внесли изменения
