Рейтинг@Mail.ru
В Росавиации рассказали о корректировках в расписании из-за ограничений - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:32 12.09.2025 (обновлено: 05:38 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/rosaviatsiya-2041346811.html
В Росавиации рассказали о корректировках в расписании из-за ограничений
В Росавиации рассказали о корректировках в расписании из-за ограничений - РИА Новости, 12.09.2025
В Росавиации рассказали о корректировках в расписании из-за ограничений
Корректировки возможны в расписании рейсов в аэропорту Калининграда из-за ограничений в воздушном пространстве Ленобласти, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T05:32:00+03:00
2025-09-12T05:38:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
калининград
ленинградская область
артем кореняко
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891204081_0:171:3031:1876_1920x0_80_0_0_de23ab74ad4a2371e1efa416a805d0d6.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Корректировки возможны в расписании рейсов в аэропорту Калининграда из-за ограничений в воздушном пространстве Ленобласти, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов", - написал Кореняко в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250912/ogranicheniya-2041346664.html
калининград
ленинградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891204081_151:0:2880:2047_1920x0_80_0_0_083018237d1706415ea1b2194f7c334f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), калининград, ленинградская область, артем кореняко, россия, происшествия
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Калининград, Ленинградская область, Артем Кореняко, Россия, Происшествия
В Росавиации рассказали о корректировках в расписании из-за ограничений

Росавиация: из-за ограничений возможны корректировки в аэропорту Калининграда

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Самолет . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Корректировки возможны в расписании рейсов в аэропорту Калининграда из-за ограничений в воздушном пространстве Ленобласти, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов", - написал Кореняко в Telegram-канале.
Самолет Airbus 330 - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Временные ограничения на полеты ввели ночью в четырех аэропортах
05:24
 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)КалининградЛенинградская областьАртем КоренякоРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала