В Росавиации рассказали о корректировках в расписании из-за ограничений

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Корректировки возможны в расписании рейсов в аэропорту Калининграда из-за ограничений в воздушном пространстве Ленобласти, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов", - написал Кореняко в Telegram-канале.

