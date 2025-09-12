Задачи поддержки молодежи закреплены законодательно, заявил Путин
Путин: задачи всесторонней поддержки молодежи законодательно закреплены в России
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур в Екатерининском дворце музея-заповедника Царское Село
С. - ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Задачи всесторонней поддержки молодежи законодательно закреплены в России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В России на законодательном уровне закреплены задачи всесторонней поддержки молодежи, содействие в реализации прав на свободу всех видов творчества, помощи в части раскрытия талантов и дальнейшего профессионального роста", - сказал Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.
Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября.
Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".
