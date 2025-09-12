Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" из-за ограничений в "Пулково" корректирует расписание рейсов
07:22 12.09.2025 (обновлено: 08:14 12.09.2025)
"Аэрофлот" из-за ограничений в "Пулково" корректирует расписание рейсов
Аэрофлот из-за ограничений в "Пулково" и на использование воздушного пространства в ряде районов Ленобласти корректирует расписание рейсов, сообщила компания. РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Аэрофлот из-за ограничений в "Пулково" и на использование воздушного пространства в ряде районов Ленобласти корректирует расписание рейсов, сообщила компания. Ночью в пятницу губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что план "Ковер" ввели в радиусе 100 километров от аэропорта "Пулково", идет работа по беспилотникам на юго-западе региона. Сама авиагавань предупреждала, что из-за ограничений для обеспечения безопасности полетов возможны корректировки расписания рейсов."В связи с вводом в ночь и утром 12 сентября временных ограничений на вылет и прилёт воздушных судов в аэропорту Пулково, а также ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области, что сказалось на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда, Аэрофлот вынуждено корректирует расписание путём переноса времени вылета, отмены, объединения и выполнения некоторых рейсов на более вместительных самолётах", - говорится в сообщении. Отмечается, что пассажирам отмененных рейсов предлагается перебронирование на ближайшие доступные рейсы или оформляется вынужденный возврат стоимости билетов. "От имени авиакомпании благодарим за понимание. Безопасность пассажиров - приоритет Аэрофлота", - добавляется в сообщении."Аэрофлот" просит пассажиров следить за информацией на онлайн-табло и в разделе "Управление бронированием" на сайте авиакомпании, информационных табло аэропортов и за объявлениями по громкой связи."Контакт-центр "Аэрофлота" функционирует в усиленном режиме, представители авиакомпании работают с пассажирами на местах... На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании", - отмечается в сообщении.
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Аэрофлот из-за ограничений в "Пулково" и на использование воздушного пространства в ряде районов Ленобласти корректирует расписание рейсов, сообщила компания.
Ночью в пятницу губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что план "Ковер" ввели в радиусе 100 километров от аэропорта "Пулково", идет работа по беспилотникам на юго-западе региона. Сама авиагавань предупреждала, что из-за ограничений для обеспечения безопасности полетов возможны корректировки расписания рейсов.
"В связи с вводом в ночь и утром 12 сентября временных ограничений на вылет и прилёт воздушных судов в аэропорту Пулково, а также ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области, что сказалось на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда, Аэрофлот вынуждено корректирует расписание путём переноса времени вылета, отмены, объединения и выполнения некоторых рейсов на более вместительных самолётах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажирам отмененных рейсов предлагается перебронирование на ближайшие доступные рейсы или оформляется вынужденный возврат стоимости билетов.
"От имени авиакомпании благодарим за понимание. Безопасность пассажиров - приоритет Аэрофлота", - добавляется в сообщении.
"Аэрофлот" просит пассажиров следить за информацией на онлайн-табло и в разделе "Управление бронированием" на сайте авиакомпании, информационных табло аэропортов и за объявлениями по громкой связи.
"Контакт-центр "Аэрофлота" функционирует в усиленном режиме, представители авиакомпании работают с пассажирами на местах... На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании", - отмечается в сообщении.
