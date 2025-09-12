Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО работают в Ленобласти и Петербурге - РИА Новости, 12.09.2025
03:50 12.09.2025 (обновлено: 03:54 12.09.2025)
Силы ПВО работают в Ленобласти и Петербурге
Силы ПВО работают по БПЛА в четырех районах Ленобласти и Пушкинском районе Санкт-Петербурга, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Силы ПВО работают по БПЛА в четырех районах Ленобласти и Пушкинском районе Санкт-Петербурга, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко. &quot;Силы ПВО работают по БПЛА над территорией Волососвского, Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского районов Ленобласти и Пушкинского района Петербурга&quot;, — написал Дрозденко.Ранее об уничтожении девяти беспилотников сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Силы ПВО работают по БПЛА в четырех районах Ленобласти и Пушкинском районе Санкт-Петербурга, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко.
"Силы ПВО работают по БПЛА над территорией Волососвского, Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского районов Ленобласти и Пушкинского района Петербурга", — написал Дрозденко.

Ранее об уничтожении девяти беспилотников сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.
