Силы ПВО работают в Ленобласти и Петербурге

Силы ПВО работают по БПЛА в четырех районах Ленобласти и Пушкинском районе Санкт-Петербурга, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 12.09.2025

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Силы ПВО работают по БПЛА в четырех районах Ленобласти и Пушкинском районе Санкт-Петербурга, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко. "Силы ПВО работают по БПЛА над территорией Волососвского, Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского районов Ленобласти и Пушкинского района Петербурга", — написал Дрозденко.Ранее об уничтожении девяти беспилотников сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.

