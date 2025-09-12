Путин обсудил с Любимовой ситуацию с прокатом иностранных фильмов
Путин спросил Любимову о ситуации с прокатом иностранных фильмов в России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с министром культуры РФ Ольгой Любимовой спросил о ситуации с прокатом иностранных фильмов в России.
Путин в пятницу в Петербурге принял участие в Международном форуме объединенных культур, а также провел встречу с Любимовой.
"На данный момент мы прорабатываем возможность сохранить долю российского кино, и, конечно, поддерживаем это начинание", - сообщила министр культуры РФ.
Она напомнила, что в 2024 году доля отечественного кино в российском кинопрокате составила почти 80%.
Ранее народный артист РФ, режиссер Никита Михалков рассказал об инициативе по введению входного взноса в размере 5 миллионов рублей для проката западных кинолент в России.
Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября.
Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".