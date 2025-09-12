Путин обсудил с Любимовой ситуацию с прокатом иностранных фильмов

https://ria.ru/20250912/putin-2041575183.html

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с министром культуры РФ Ольгой Любимовой спросил о ситуации с прокатом иностранных фильмов в России. "Прокат иностранных фильмов - квоты и так далее, Вы знаете, да, проблемы эти? Письма пишут наши уважаемые деятели культуры и кино", - обратился Путин к Любимовой. Путин в пятницу в Петербурге принял участие в Международном форуме объединенных культур, а также провел встречу с Любимовой."На данный момент мы прорабатываем возможность сохранить долю российского кино, и, конечно, поддерживаем это начинание", - сообщила министр культуры РФ.Она напомнила, что в 2024 году доля отечественного кино в российском кинопрокате составила почти 80%.Ранее народный артист РФ, режиссер Никита Михалков рассказал об инициативе по введению входного взноса в размере 5 миллионов рублей для проката западных кинолент в России.Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября.Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".

