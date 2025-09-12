Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал сократить административные барьеры при реставрации памятников - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:39 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/putin-2041574139.html
Путин призвал сократить административные барьеры при реставрации памятников
Путин призвал сократить административные барьеры при реставрации памятников - РИА Новости, 12.09.2025
Путин призвал сократить административные барьеры при реставрации памятников
Президент РФ Владимир Путин заявил, что сокращение административных барьеров при реставрации памятников не должно приводить к их утрате. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T22:39:00+03:00
2025-09-12T22:39:00+03:00
культура
россия
санкт-петербург
владимир путин
ольга любимова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768371752_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c05ae81f25605101fb87cf1528609493.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сокращение административных барьеров при реставрации памятников не должно приводить к их утрате. "Сокращение административных барьеров при реставрации памятников - это правильно, но это не должно привести к утрате этих памятников, это самое главное", - сказал Путин в ходе встречи с министром культуры Ольгой Любимовой. Путин в пятницу в Петербурге принял участие в международном форуме объединенных культур, а также провел встречу с Любимовой. Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".
https://ria.ru/20250912/putin-2041571142.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин на встрече с министром культуры Ольгой Любимовой
Президент провёл рабочую встречу с Министром культуры Ольгой Любимовой
2025-09-12T22:39
true
PT3M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768371752_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_56fc3fa1bc8e9a74311c1e16b13a32b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкт-петербург, владимир путин, ольга любимова
Культура, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Ольга Любимова
Путин призвал сократить административные барьеры при реставрации памятников

Путин предостерег от утраты памятников при сокращении административных барьеров

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сокращение административных барьеров при реставрации памятников не должно приводить к их утрате.
"Сокращение административных барьеров при реставрации памятников - это правильно, но это не должно привести к утрате этих памятников, это самое главное", - сказал Путин в ходе встречи с министром культуры Ольгой Любимовой.
Путин в пятницу в Петербурге принял участие в международном форуме объединенных культур, а также провел встречу с Любимовой.
Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября.
Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Путин призвал не допустить утраты национальных особенностей
Вчера, 22:01
 
КультураРоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинОльга Любимова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала