Путин призвал сократить административные барьеры при реставрации памятников

Путин призвал сократить административные барьеры при реставрации памятников - РИА Новости, 12.09.2025

Путин призвал сократить административные барьеры при реставрации памятников

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сокращение административных барьеров при реставрации памятников не должно приводить к их утрате. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T22:39:00+03:00

2025-09-12T22:39:00+03:00

2025-09-12T22:39:00+03:00

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сокращение административных барьеров при реставрации памятников не должно приводить к их утрате. "Сокращение административных барьеров при реставрации памятников - это правильно, но это не должно привести к утрате этих памятников, это самое главное", - сказал Путин в ходе встречи с министром культуры Ольгой Любимовой. Путин в пятницу в Петербурге принял участие в международном форуме объединенных культур, а также провел встречу с Любимовой. Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".

