https://ria.ru/20250912/putin-2041573347.html

Путин заявил о необходимости диалога деятелей культуры

Путин заявил о необходимости диалога деятелей культуры - РИА Новости, 12.09.2025

Путин заявил о необходимости диалога деятелей культуры

Свободный от стереотипов и предвзятости диалог деятелей культуры будет способствовать расширению сотрудничества и совместной работы стран, убежден президент РФ... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T22:29:00+03:00

2025-09-12T22:29:00+03:00

2025-09-12T22:29:00+03:00

культура

россия

санкт-петербург

царское село

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924158673_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_7a676cae7965f68369f7fe6e74d96972.jpg

С. - ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Свободный от стереотипов и предвзятости диалог деятелей культуры будет способствовать расширению сотрудничества и совместной работы стран, убежден президент РФ Владимир Путин. "Уверен, ваш профессиональный, свободный от стереотипов и предвзятости диалог будет способствовать расширению сотрудничества и совместной работы государств и народов, воплотит девиз нынешнего форума – "Возвращение к культуре – новые возможности" – в яркие, востребованные современные проекты", - сказал Путин на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге, обращаясь к его участникам. Он также считает символичным, что в этом году одна из главных площадок форума находится в Царском селе. "Надеюсь, все вы насладитесь этими прекрасными шедеврами, этими замечательными интерьерами. Великолепие Екатерининского дворца и его парковых ансамблей рождено гармонией разных культурных традиций, воплощает способность народов объединяться идеями, вместе создавать от поколения к поколению произведения искусства. Все это служит зримым свидетельством объединяющей и созидательной силы культуры", - подчеркнул президент. Путин отметил, что в этих подходах – суть и смыслы форума культур. "Они отражают значимость для всего мира языков, обычаев, художественного наследия каждого народа, высочайшую ценность их многообразия, которое в своей гармонии и формирует нашу цивилизацию", - убежден президент России.

https://ria.ru/20250912/putin-2041572050.html

россия

санкт-петербург

царское село

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур Выступление Путина на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур 2025-09-12T22:29 true PT15M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, санкт-петербург, царское село, владимир путин