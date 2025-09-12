Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о необходимости диалога деятелей культуры
Культура
 
22:29 12.09.2025
Путин заявил о необходимости диалога деятелей культуры
С. - ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Свободный от стереотипов и предвзятости диалог деятелей культуры будет способствовать расширению сотрудничества и совместной работы стран, убежден президент РФ Владимир Путин. "Уверен, ваш профессиональный, свободный от стереотипов и предвзятости диалог будет способствовать расширению сотрудничества и совместной работы государств и народов, воплотит девиз нынешнего форума – "Возвращение к культуре – новые возможности" – в яркие, востребованные современные проекты", - сказал Путин на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге, обращаясь к его участникам. Он также считает символичным, что в этом году одна из главных площадок форума находится в Царском селе. "Надеюсь, все вы насладитесь этими прекрасными шедеврами, этими замечательными интерьерами. Великолепие Екатерининского дворца и его парковых ансамблей рождено гармонией разных культурных традиций, воплощает способность народов объединяться идеями, вместе создавать от поколения к поколению произведения искусства. Все это служит зримым свидетельством объединяющей и созидательной силы культуры", - подчеркнул президент. Путин отметил, что в этих подходах – суть и смыслы форума культур. "Они отражают значимость для всего мира языков, обычаев, художественного наследия каждого народа, высочайшую ценность их многообразия, которое в своей гармонии и формирует нашу цивилизацию", - убежден президент России.
Путин заявил о необходимости диалога деятелей культуры

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
С. - ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Свободный от стереотипов и предвзятости диалог деятелей культуры будет способствовать расширению сотрудничества и совместной работы стран, убежден президент РФ Владимир Путин.
"Уверен, ваш профессиональный, свободный от стереотипов и предвзятости диалог будет способствовать расширению сотрудничества и совместной работы государств и народов, воплотит девиз нынешнего форума – "Возвращение к культуре – новые возможности" – в яркие, востребованные современные проекты", - сказал Путин на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге, обращаясь к его участникам.
Он также считает символичным, что в этом году одна из главных площадок форума находится в Царском селе.
"Надеюсь, все вы насладитесь этими прекрасными шедеврами, этими замечательными интерьерами. Великолепие Екатерининского дворца и его парковых ансамблей рождено гармонией разных культурных традиций, воплощает способность народов объединяться идеями, вместе создавать от поколения к поколению произведения искусства. Все это служит зримым свидетельством объединяющей и созидательной силы культуры", - подчеркнул президент.
Путин отметил, что в этих подходах – суть и смыслы форума культур.
"Они отражают значимость для всего мира языков, обычаев, художественного наследия каждого народа, высочайшую ценность их многообразия, которое в своей гармонии и формирует нашу цивилизацию", - убежден президент России.
Президент РФ Владимир Путин выступает на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур в Екатерининском дворце музея-заповедника Царское Село - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Путин призвал к открытости и взаимному уважению между странами
