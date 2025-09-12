Путин заявил о необходимости диалога деятелей культуры
Путин: свободный от стереотипов культурный диалог способствует развитию связей
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
С. - ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Свободный от стереотипов и предвзятости диалог деятелей культуры будет способствовать расширению сотрудничества и совместной работы стран, убежден президент РФ Владимир Путин.
«
"Уверен, ваш профессиональный, свободный от стереотипов и предвзятости диалог будет способствовать расширению сотрудничества и совместной работы государств и народов, воплотит девиз нынешнего форума – "Возвращение к культуре – новые возможности" – в яркие, востребованные современные проекты", - сказал Путин на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге, обращаясь к его участникам.
Он также считает символичным, что в этом году одна из главных площадок форума находится в Царском селе.
«
"Надеюсь, все вы насладитесь этими прекрасными шедеврами, этими замечательными интерьерами. Великолепие Екатерининского дворца и его парковых ансамблей рождено гармонией разных культурных традиций, воплощает способность народов объединяться идеями, вместе создавать от поколения к поколению произведения искусства. Все это служит зримым свидетельством объединяющей и созидательной силы культуры", - подчеркнул президент.
Путин отметил, что в этих подходах – суть и смыслы форума культур.
"Они отражают значимость для всего мира языков, обычаев, художественного наследия каждого народа, высочайшую ценность их многообразия, которое в своей гармонии и формирует нашу цивилизацию", - убежден президент России.