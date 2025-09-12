https://ria.ru/20250912/putin-2041572050.html
Путин призвал к открытости и взаимному уважению между странами
Путин призвал к открытости и взаимному уважению между странами - РИА Новости, 12.09.2025
Путин призвал к открытости и взаимному уважению между странами
Президент РФ Владимир Путин на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге высказался о важности стремления к открытости и взаимному уважению между странами. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T22:17:00+03:00
2025-09-12T22:17:00+03:00
2025-09-12T22:17:00+03:00
культура
санкт-петербург
россия
владимир путин
шос
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041561109_0:280:3144:2048_1920x0_80_0_0_7bb1a0e2105fab94cdf527c88f57e9eb.jpg
С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге высказался о важности стремления к открытости и взаимному уважению между странами. "Мы должны стремиться к открытости и уважению друг друга, быть готовы учиться новому, вносить свой вклад в укрепление и развитие мирового культурного пространства, а значит – в достойное, мирное, благополучное будущее наших народов", - сказал он в ходе своего выступления на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного Форума объединенных культур. Президент пожелал участникам форума плодотворной работы. "Знаю, в программе форума запланировано много профессиональных дискуссий, творческих встреч. Ваши идеи и предложения постараемся максимально учесть в работе с партнёрами во всех международных организациях, где мы активно присутствуем. Это и ШОС, о которой я уже сказал, и БРИКС, и другие международные структуры", - отметил Путин. Он указал и на то, что все форумы – а сейчас проходит уже 11-й – утверждали главный, ключевой принцип: чем ярче, насыщеннее и самобытнее многообразие народов – тем богаче общее культурное достояние, тем стабильнее и успешнее будущее всей планеты. Форум объединенных культур проходит в Санкт-Петербурге с 10 по 13 сентября. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".
https://ria.ru/20250912/putin-2041568899.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041561109_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_4acf1e5d9982845f579851b58eefa666.jpg
Путин на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур
Президент выступает на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур
2025-09-12T22:17
true
PT1M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, россия, владимир путин, шос, брикс
Культура, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин, ШОС, БРИКС
Путин призвал к открытости и взаимному уважению между странами
Путин призвал стремиться к открытости и взаимному уважению между странами
С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге высказался о важности стремления к открытости и взаимному уважению между странами.
"Мы должны стремиться к открытости и уважению друг друга, быть готовы учиться новому, вносить свой вклад в укрепление и развитие мирового культурного пространства, а значит – в достойное, мирное, благополучное будущее наших народов", - сказал он в ходе своего выступления на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного Форума объединенных культур.
Президент пожелал участникам форума плодотворной работы.
«
"Знаю, в программе форума запланировано много профессиональных дискуссий, творческих встреч. Ваши идеи и предложения постараемся максимально учесть в работе с партнёрами во всех международных организациях, где мы активно присутствуем. Это и ШОС
, о которой я уже сказал, и БРИКС
, и другие международные структуры", - отметил Путин
.
Он указал и на то, что все форумы – а сейчас проходит уже 11-й – утверждали главный, ключевой принцип: чем ярче, насыщеннее и самобытнее многообразие народов – тем богаче общее культурное достояние, тем стабильнее и успешнее будущее всей планеты.
Форум объединенных культур проходит в Санкт-Петербурге
с 10 по 13 сентября.
Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".