Путин призвал к открытости и взаимному уважению между странами

Президент РФ Владимир Путин на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге высказался о важности стремления к открытости и взаимному уважению между странами. РИА Новости, 12.09.2025

культура

санкт-петербург

россия

владимир путин

шос

брикс

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге высказался о важности стремления к открытости и взаимному уважению между странами. "Мы должны стремиться к открытости и уважению друг друга, быть готовы учиться новому, вносить свой вклад в укрепление и развитие мирового культурного пространства, а значит – в достойное, мирное, благополучное будущее наших народов", - сказал он в ходе своего выступления на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного Форума объединенных культур. Президент пожелал участникам форума плодотворной работы. "Знаю, в программе форума запланировано много профессиональных дискуссий, творческих встреч. Ваши идеи и предложения постараемся максимально учесть в работе с партнёрами во всех международных организациях, где мы активно присутствуем. Это и ШОС, о которой я уже сказал, и БРИКС, и другие международные структуры", - отметил Путин. Он указал и на то, что все форумы – а сейчас проходит уже 11-й – утверждали главный, ключевой принцип: чем ярче, насыщеннее и самобытнее многообразие народов – тем богаче общее культурное достояние, тем стабильнее и успешнее будущее всей планеты. Форум объединенных культур проходит в Санкт-Петербурге с 10 по 13 сентября. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".

санкт-петербург

россия

санкт-петербург, россия, владимир путин, шос, брикс