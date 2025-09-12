https://ria.ru/20250912/putin-2041571636.html

Путин на форуме в Петербурге вспомнил "Повесть временных лет"

Путин на форуме в Петербурге вспомнил "Повесть временных лет" - РИА Новости, 12.09.2025

Путин на форуме в Петербурге вспомнил "Повесть временных лет"

Президент России Владимир Путин на форуме объединенных культур в Петербурге вспомнил "Повесть временных лет" и труды русских классиков. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T22:07:00+03:00

2025-09-12T22:07:00+03:00

2025-09-12T22:07:00+03:00

культура

россия

санкт-петербург

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019799160_0:0:3744:2106_1920x0_80_0_0_c32eb59957435597e69e0612d8596508.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на форуме объединенных культур в Петербурге вспомнил "Повесть временных лет" и труды русских классиков. Глава государства в пятницу выступил на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. "Всё, что мы сегодня называем наследием, в момент своего создания было остросовременным искусством, будь то известная каждому, наверное, гражданину России "Повесть временных лет" или художественный авангард начала XX века. Да и великие российские классики: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой, Достоевский, Чехов и многие другие – были авторами произведений, опережавших своё время, вызывавших тогда самые горячие споры, - тогда, когда они творили", - напомнил Путин, выступая на форуме. Президент подчеркнул, что "именно такое новаторство создавало традицию: живую, открытую к переменам и отвечающую запросам общества". "И для того, чтобы она продолжалась, её должны обогащать новые поколения мастеров", - продолжил Путин. Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".

https://ria.ru/20250912/putin-2041568899.html

https://ria.ru/20250912/putin-2041563407.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, санкт-петербург, владимир путин