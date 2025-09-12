Рейтинг@Mail.ru
Путин на форуме в Петербурге вспомнил "Повесть временных лет"
Культура
 
22:07 12.09.2025
Путин на форуме в Петербурге вспомнил "Повесть временных лет"
Путин на форуме в Петербурге вспомнил "Повесть временных лет" - РИА Новости, 12.09.2025
Путин на форуме в Петербурге вспомнил "Повесть временных лет"
Президент России Владимир Путин на форуме объединенных культур в Петербурге вспомнил "Повесть временных лет" и труды русских классиков. РИА Новости, 12.09.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на форуме объединенных культур в Петербурге вспомнил "Повесть временных лет" и труды русских классиков. Глава государства в пятницу выступил на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. "Всё, что мы сегодня называем наследием, в момент своего создания было остросовременным искусством, будь то известная каждому, наверное, гражданину России "Повесть временных лет" или художественный авангард начала XX века. Да и великие российские классики: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой, Достоевский, Чехов и многие другие – были авторами произведений, опережавших своё время, вызывавших тогда самые горячие споры, - тогда, когда они творили", - напомнил Путин, выступая на форуме. Президент подчеркнул, что "именно такое новаторство создавало традицию: живую, открытую к переменам и отвечающую запросам общества". "И для того, чтобы она продолжалась, её должны обогащать новые поколения мастеров", - продолжил Путин. Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".
Культура, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин
Путин на форуме в Петербурге вспомнил "Повесть временных лет"

Путин в Петербурге вспомнил "Повесть временных лет" и труды русских классиков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на форуме объединенных культур в Петербурге вспомнил "Повесть временных лет" и труды русских классиков.
Глава государства в пятницу выступил на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.
«
"Всё, что мы сегодня называем наследием, в момент своего создания было остросовременным искусством, будь то известная каждому, наверное, гражданину России "Повесть временных лет" или художественный авангард начала XX века. Да и великие российские классики: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой, Достоевский, Чехов и многие другие – были авторами произведений, опережавших своё время, вызывавших тогда самые горячие споры, - тогда, когда они творили", - напомнил Путин, выступая на форуме.
Президент подчеркнул, что "именно такое новаторство создавало традицию: живую, открытую к переменам и отвечающую запросам общества".
"И для того, чтобы она продолжалась, её должны обогащать новые поколения мастеров", - продолжил Путин.
Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября.
Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".
Культура Россия Санкт-Петербург Владимир Путин
 
 
