Россия готова делиться наработками в области культуры, заявил Путин

Путин: РФ готова делиться с партнерами успешными наработками в области культуры
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур в Екатерининском дворце музея-заповедника Царское Село
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Россия готова делиться с партнерами успешными практиками в области культуры и вместе с ними наполнять культурное пространство яркими событиями, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Рассчитываем, что наши успешные практики в сфере культуры могут быть востребованы и в других странах нашими друзьями. Мы, безусловно, готовы делиться этим опытом со всеми партнерами, вместе с ними наполнять глобальное культурное пространство яркими событиями", - сказал Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге
Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября.
Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".