Россия готова делиться наработками в области культуры, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Россия готова делиться с партнерами успешными практиками в области культуры и вместе с ними наполнять культурное пространство яркими событиями, заявил президент РФ Владимир Путин. "Рассчитываем, что наши успешные практики в сфере культуры могут быть востребованы и в других странах нашими друзьями. Мы, безусловно, готовы делиться этим опытом со всеми партнерами, вместе с ними наполнять глобальное культурное пространство яркими событиями", - сказал Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".

