Путин рассказал, когда в обществе наступает духовный кризис

Путин рассказал, когда в обществе наступает духовный кризис - РИА Новости, 12.09.2025

Путин рассказал, когда в обществе наступает духовный кризис

Когда общество верит в свою собственную исключительность, в нем наступает духовный кризис и стагнация, предупредил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2025

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Когда общество верит в свою собственную исключительность, в нем наступает духовный кризис и стагнация, предупредил президент РФ Владимир Путин. "Когда общество замыкается в себе и слепо, догматично верит в свою исключительность и превосходство над другими, наступает период духовного и интеллектуального кризиса, а следом упадок культуры и стагнация, причем во всех сферах жизни", - сказал он в ходе своего выступления на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного Форума объединенных культур. Форум объединенных культур проходит в Санкт-Петербурге с 10 по 13 сентября. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".

