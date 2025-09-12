https://ria.ru/20250912/putin-2041568899.html
Путин рассказал, когда в обществе наступает духовный кризис
Путин рассказал, когда в обществе наступает духовный кризис - РИА Новости, 12.09.2025
Путин рассказал, когда в обществе наступает духовный кризис
Когда общество верит в свою собственную исключительность, в нем наступает духовный кризис и стагнация, предупредил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T21:40:00+03:00
2025-09-12T21:40:00+03:00
2025-09-12T21:40:00+03:00
культура
россия
санкт-петербург
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972377105_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1bdce1104079c60a3410d3ab13b7bf24.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Когда общество верит в свою собственную исключительность, в нем наступает духовный кризис и стагнация, предупредил президент РФ Владимир Путин. "Когда общество замыкается в себе и слепо, догматично верит в свою исключительность и превосходство над другими, наступает период духовного и интеллектуального кризиса, а следом упадок культуры и стагнация, причем во всех сферах жизни", - сказал он в ходе своего выступления на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного Форума объединенных культур. Форум объединенных культур проходит в Санкт-Петербурге с 10 по 13 сентября. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".
https://ria.ru/20240912/kultura-1972361742.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972377105_287:0:3016:2047_1920x0_80_0_0_c859c830f8ad4168b910a376b1f74b9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, владимир путин
Культура, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин
Путин рассказал, когда в обществе наступает духовный кризис
Путин: когда общество верит в свою исключительность, наступает духовный кризис