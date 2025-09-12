Путин в Санкт-Петербурге провел встречу с Любимовой
Путин в Санкт-Петербурге встретился с министром культуры Любимовой
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен — РИА Новости. Владимир Путин встретился с министром культуры Ольгой Любимовой в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
Главные заявления министра:
- ведомство создало студии-форпосты на Донбассе. Они появилась в Луганске и Шахтерске. Планируется открытие в Херсонесе и в Херсоне.
"Это большие студии кинохроники, куда приезжают все документалисты, в основном молодые, которые начинают еще и имеют возможность работать в новых регионах. Там собрана и современная, очень хорошая аппаратура, они там могут остаться и переночевать".
- благодаря двум национальным проектам – "Культура", которая закончилась, "Семья", которая началась, Фонд кино создал уже почти 1500 кинозалов по всей стране;
- прорабатывается возможность сохранить долю российского кино;
- Зарубежные фильмы не спешат возвращаться . Кинопрокат представлен фильмами дружественных стран или режиссерами, которые хотят прокатываться в России;
- в 2024 году было сто миллионов зрителей. 79 процентов, практически 80, приходилось на отечественного кино.
Президент прилетел в Санкт-Петербург в пятницу с рабочей поездкой. Он выступил на Международном форуме объединенных культур, который проходит с 10 по 13 сентября.
Как сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, Путин также встретился с губернатором Петербурга Александром Бегловым.
Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Он является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года: "Возвращение к культуре — новые возможности".