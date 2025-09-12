https://ria.ru/20250912/putin-2041568655.html

Путин в Санкт-Петербурге провел встречу с Любимовой

Владимир Путин встретился с министром культуры Ольгой Любимовой в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен — РИА Новости. Владимир Путин встретился с министром культуры Ольгой Любимовой в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. Главные заявления министра:"Это большие студии кинохроники, куда приезжают все документалисты, в основном молодые, которые начинают еще и имеют возможность работать в новых регионах. Там собрана и современная, очень хорошая аппаратура, они там могут остаться и переночевать".Президент прилетел в Санкт-Петербург в пятницу с рабочей поездкой. Он выступил на Международном форуме объединенных культур, который проходит с 10 по 13 сентября.Как сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, Путин также встретился с губернатором Петербурга Александром Бегловым.Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Он является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года: "Возвращение к культуре — новые возможности".

санкт-петербург, владимир путин, ольга любимова, россия