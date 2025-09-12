Рейтинг@Mail.ru
Путин в Санкт-Петербурге провел встречу с Любимовой - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:37 12.09.2025 (обновлено: 22:46 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/putin-2041568655.html
Путин в Санкт-Петербурге провел встречу с Любимовой
Путин в Санкт-Петербурге провел встречу с Любимовой - РИА Новости, 12.09.2025
Путин в Санкт-Петербурге провел встречу с Любимовой
Владимир Путин встретился с министром культуры Ольгой Любимовой в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T21:37:00+03:00
2025-09-12T22:46:00+03:00
культура
санкт-петербург
владимир путин
ольга любимова
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041569891_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1ecf3ad45fbefcdb4aebb01bc96cfd87.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен — РИА Новости. Владимир Путин встретился с министром культуры Ольгой Любимовой в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. Главные заявления министра:&quot;Это большие студии кинохроники, куда приезжают все документалисты, в основном молодые, которые начинают еще и имеют возможность работать в новых регионах. Там собрана и современная, очень хорошая аппаратура, они там могут остаться и переночевать&quot;.Президент прилетел в Санкт-Петербург в пятницу с рабочей поездкой. Он выступил на Международном форуме объединенных культур, который проходит с 10 по 13 сентября.Как сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, Путин также встретился с губернатором Петербурга Александром Бегловым.Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Он является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года: "Возвращение к культуре — новые возможности".
https://ria.ru/20250912/putin-2041560155.html
https://ria.ru/20250717/putin-2029778145.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин на встрече с министром культуры Ольгой Любимовой
Президент провёл рабочую встречу с Министром культуры Ольгой Любимовой
2025-09-12T21:37
true
PT3M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041569891_407:0:1847:1080_1920x0_80_0_0_967dbc932000b5f28d9c7e5535708152.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, владимир путин, ольга любимова, россия
Культура, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Ольга Любимова, Россия
Путин в Санкт-Петербурге провел встречу с Любимовой

Путин в Санкт-Петербурге встретился с министром культуры Любимовой

Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен — РИА Новости. Владимир Путин встретился с министром культуры Ольгой Любимовой в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
Главные заявления министра:
  • ведомство создало студии-форпосты на Донбассе. Они появилась в Луганске и Шахтерске. Планируется открытие в Херсонесе и в Херсоне.
«

"Это большие студии кинохроники, куда приезжают все документалисты, в основном молодые, которые начинают еще и имеют возможность работать в новых регионах. Там собрана и современная, очень хорошая аппаратура, они там могут остаться и переночевать".

Министр культуры РФ Ольга Любимова на сессии Общая сцена: сотрудничество театров, как символ объединения мировых культур в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
Ольга Любимова
министр культуры
  • благодаря двум национальным проектам – "Культура", которая закончилась, "Семья", которая началась, Фонд кино создал уже почти 1500 кинозалов по всей стране;
  • прорабатывается возможность сохранить долю российского кино;
  • Зарубежные фильмы не спешат возвращаться . Кинопрокат представлен фильмами дружественных стран или режиссерами, которые хотят прокатываться в России;
  • в 2024 году было сто миллионов зрителей. 79 процентов, практически 80, приходилось на отечественного кино.
Президент прилетел в Санкт-Петербург в пятницу с рабочей поездкой. Он выступил на Международном форуме объединенных культур, который проходит с 10 по 13 сентября.
Путин на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Путин рассказал о задачах, стоящих перед российской культурой
Вчера, 20:51
Как сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, Путин также встретился с губернатором Петербурга Александром Бегловым.
Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Он является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года: "Возвращение к культуре — новые возможности".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Путин дал поручения в сфере соцполитики, образования, культуры и спорта
17 июля, 19:10
 
КультураСанкт-ПетербургВладимир ПутинОльга ЛюбимоваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала