Путин провел встречу с Бегловым

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге встретился с губернатором города Александром Бегловым, сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент провел встречу с Александром Бегловым", - сказал он журналистам. Путин в пятницу совершил рабочую поездку в Санкт-Петербург, выступил на международном форуме объединенных культур, который проходит с 10 по 13 сентября.
