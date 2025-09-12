Рейтинг@Mail.ru
Путин провел встречу с Бегловым - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:32 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/putin-2041567930.html
Путин провел встречу с Бегловым
Путин провел встречу с Бегловым - РИА Новости, 12.09.2025
Путин провел встречу с Бегловым
Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге встретился с губернатором города Александром Бегловым, сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T21:32:00+03:00
2025-09-12T21:32:00+03:00
политика
санкт-петербург
россия
владимир путин
александр беглов
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775824492_0:365:2968:2034_1920x0_80_0_0_dba862b05c37cf19905996a4fbcf9605.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге встретился с губернатором города Александром Бегловым, сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент провел встречу с Александром Бегловым", - сказал он журналистам. Путин в пятницу совершил рабочую поездку в Санкт-Петербург, выступил на международном форуме объединенных культур, который проходит с 10 по 13 сентября.
https://ria.ru/20250912/putin-2041530237.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775824492_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0f90b7ce4c3f4f0e4a93d0b665012bfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, санкт-петербург, россия, владимир путин, александр беглов, дмитрий песков
Политика, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин, Александр Беглов, Дмитрий Песков
Путин провел встречу с Бегловым

Путин провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Бегловым

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге встретился с губернатором города Александром Бегловым, сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Президент провел встречу с Александром Бегловым", - сказал он журналистам.
Путин в пятницу совершил рабочую поездку в Санкт-Петербург, выступил на международном форуме объединенных культур, который проходит с 10 по 13 сентября.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Путин встретится с Любимовой в Петербурге
Вчера, 18:17
 
ПолитикаСанкт-ПетербургРоссияВладимир ПутинАлександр БегловДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала