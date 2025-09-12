https://ria.ru/20250912/putin-2041566201.html

Путин заявил, что в России рады культурным деятелям из разных стран

Путин заявил, что в России рады культурным деятелям из разных стран - РИА Новости, 12.09.2025

Путин заявил, что в России рады культурным деятелям из разных стран

Россия рада принимать культурных деятелей из разных стран мира, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2025

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия рада принимать культурных деятелей из разных стран мира, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Мы искренне рады вновь принимать в России служителей искусств и просвещения из разных стран мира", - сказал Путин на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".

