Путин заявил, что в России рады культурным деятелям из разных стран

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия рада принимать культурных деятелей из разных стран мира, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Мы искренне рады вновь принимать в России служителей искусств и просвещения из разных стран мира", - сказал Путин на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".
