Путин рассказал о мерах по развитию культуры в регионах
Путин рассказал об открытии в регионах театров, концертных залов, домов культуры
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур в Екатерининском дворце музея-заповедника Царское Село
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Открытие в регионах новых театров и концертных залов, домов культуры, галерей и центров народного творчества, реставрация объектов культурно-исторического наследия - меры, которые принимаются для развития культуры в России, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Мы открываем в регионах новые театры и концертные залы, дома культуры и галереи, центры народного творчества: традиционных промыслов и ремесел. Восстанавливаем, реставрируем объекты культурно-исторического наследия и обеспечиваем все условия для участия в таких проектах граждан, общественных организаций, меценатов, представителей бизнеса", - сказал Путин на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.
Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября.
Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".