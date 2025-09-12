https://ria.ru/20250912/putin-2041566027.html

Путин рассказал о мерах по развитию культуры в регионах

Путин рассказал о мерах по развитию культуры в регионах - РИА Новости, 12.09.2025

Путин рассказал о мерах по развитию культуры в регионах

Открытие в регионах новых театров и концертных залов, домов культуры, галерей и центров народного творчества, реставрация объектов культурно-исторического... РИА Новости, 12.09.2025

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Открытие в регионах новых театров и концертных залов, домов культуры, галерей и центров народного творчества, реставрация объектов культурно-исторического наследия - меры, которые принимаются для развития культуры в России, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Мы открываем в регионах новые театры и концертные залы, дома культуры и галереи, центры народного творчества: традиционных промыслов и ремесел. Восстанавливаем, реставрируем объекты культурно-исторического наследия и обеспечиваем все условия для участия в таких проектах граждан, общественных организаций, меценатов, представителей бизнеса", - сказал Путин на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".

