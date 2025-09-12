https://ria.ru/20250912/putin-2041564605.html

Путин призвал к балансу между сохранением ценностей и открытостью

Путин призвал к балансу между сохранением ценностей и открытостью - РИА Новости, 12.09.2025

Путин призвал к балансу между сохранением ценностей и открытостью

России нужно стремиться к балансу между сохранением национальных ценностей и открытостью к влиянию новшеств, которые способствуют прогрессу, заявил президент... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T21:13:00+03:00

2025-09-12T21:13:00+03:00

2025-09-12T21:13:00+03:00

россия

санкт-петербург

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041561109_0:280:3144:2048_1920x0_80_0_0_7bb1a0e2105fab94cdf527c88f57e9eb.jpg

С. - ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. России нужно стремиться к балансу между сохранением национальных ценностей и открытостью к влиянию новшеств, которые способствуют прогрессу, заявил президент России Владимир Путин. "Мы должны стремиться к балансу между сохранением национальных ценностей и открытостью к тем влияниям, которые способствуют развитию и прогрессу", - сказал Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге. Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".

https://ria.ru/20250912/putin-2041563958.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, санкт-петербург, владимир путин, общество