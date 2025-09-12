Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил важность развития региональных центров культуры - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:12 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/putin-2041564405.html
Путин отметил важность развития региональных центров культуры
Путин отметил важность развития региональных центров культуры - РИА Новости, 12.09.2025
Путин отметил важность развития региональных центров культуры
Власти РФ уделяют значительное внимание региональным центрам культуры, позволяя раскрывать таланты в малых городах страны, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T21:12:00+03:00
2025-09-12T21:12:00+03:00
россия
владимир путин
санкт-петербург
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041561109_0:280:3144:2048_1920x0_80_0_0_7bb1a0e2105fab94cdf527c88f57e9eb.jpg
С. - ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Власти РФ уделяют значительное внимание региональным центрам культуры, позволяя раскрывать таланты в малых городах страны, заявил президент России Владимир Путин. "Значительное внимание уделяем развитию региональных центров культуры. Это позволяет находить и раскрывать таланты даже в небольших городах и поселках, обеспечивая равные стартовые возможности для одаренной молодежи, для всех жителей нашей страны", - сказал Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".
https://ria.ru/20250912/putin-2041563958.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041561109_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_4acf1e5d9982845f579851b58eefa666.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, санкт-петербург, общество
Россия, Владимир Путин, Санкт-Петербург, Общество
Путин отметил важность развития региональных центров культуры

Путин: региональные центры культуры помогают раскрывать таланты в малых городах

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур в Екатерининском дворце музея-заповедника Царское Село
Президент РФ Владимир Путин выступает на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур в Екатерининском дворце музея-заповедника Царское Село - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур в Екатерининском дворце музея-заповедника Царское Село
Читать ria.ru в
Дзен
С. - ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Власти РФ уделяют значительное внимание региональным центрам культуры, позволяя раскрывать таланты в малых городах страны, заявил президент России Владимир Путин.
"Значительное внимание уделяем развитию региональных центров культуры. Это позволяет находить и раскрывать таланты даже в небольших городах и поселках, обеспечивая равные стартовые возможности для одаренной молодежи, для всех жителей нашей страны", - сказал Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге
Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября.
Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Путин пообещал поддерживать одаренную молодежь
Вчера, 21:10
 
РоссияВладимир ПутинСанкт-ПетербургОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала