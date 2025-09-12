Путин отметил важность развития региональных центров культуры
Путин: региональные центры культуры помогают раскрывать таланты в малых городах
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур в Екатерининском дворце музея-заповедника Царское Село
Президент РФ Владимир Путин выступает на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур в Екатерининском дворце музея-заповедника Царское Село
С. - ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Власти РФ уделяют значительное внимание региональным центрам культуры, позволяя раскрывать таланты в малых городах страны, заявил президент России Владимир Путин.
"Значительное внимание уделяем развитию региональных центров культуры. Это позволяет находить и раскрывать таланты даже в небольших городах и поселках, обеспечивая равные стартовые возможности для одаренной молодежи, для всех жителей нашей страны", - сказал Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге
Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября.
Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".
