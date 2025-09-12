Путин пообещал поддерживать одаренную молодежь

Рейтинг@Mail.ru
Культура
 
21:10 12.09.2025
С. - ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Российские власти будут обязательно поддерживать одаренную молодежь, в этой сфере еще многое предстоит сделать, заявил президент России Владимир Путин. "Значительное внимание уделяем развитию региональных центров культуры. Это позволяет находить и раскрывать таланты даже в небольших городах и посёлках, обеспечивая равные стартовые возможности для одарённой молодёжи, для всех жителей нашей страны. Конечно, здесь ещё очень многое нужно сделать, особенно в работе по малым городам, по небольшим населённым пунктам. Но вот эту тенденцию, а она всё-таки набирает обороты, мы обязательно будем поддерживать", - сказал Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге. Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".
«
"Значительное внимание уделяем развитию региональных центров культуры. Это позволяет находить и раскрывать таланты даже в небольших городах и посёлках, обеспечивая равные стартовые возможности для одарённой молодёжи, для всех жителей нашей страны. Конечно, здесь ещё очень многое нужно сделать, особенно в работе по малым городам, по небольшим населённым пунктам. Но вот эту тенденцию, а она всё-таки набирает обороты, мы обязательно будем поддерживать", - сказал Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.
Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".
