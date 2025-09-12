https://ria.ru/20250912/putin-2041563958.html

Путин пообещал поддерживать одаренную молодежь

Путин пообещал поддерживать одаренную молодежь - РИА Новости, 12.09.2025

Путин пообещал поддерживать одаренную молодежь

Российские власти будут обязательно поддерживать одаренную молодежь, в этой сфере еще многое предстоит сделать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T21:10:00+03:00

2025-09-12T21:10:00+03:00

2025-09-12T21:10:00+03:00

культура

общество

россия

санкт-петербург

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148271/82/1482718238_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0c1ef578511dd8ab7bc799ad053cd528.jpg

С. - ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Российские власти будут обязательно поддерживать одаренную молодежь, в этой сфере еще многое предстоит сделать, заявил президент России Владимир Путин. "Значительное внимание уделяем развитию региональных центров культуры. Это позволяет находить и раскрывать таланты даже в небольших городах и посёлках, обеспечивая равные стартовые возможности для одарённой молодёжи, для всех жителей нашей страны. Конечно, здесь ещё очень многое нужно сделать, особенно в работе по малым городам, по небольшим населённым пунктам. Но вот эту тенденцию, а она всё-таки набирает обороты, мы обязательно будем поддерживать", - сказал Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге. Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".

https://ria.ru/20250912/putin-2041563197.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, санкт-петербург, владимир путин