Путин призвал противодействовать попыткам отменять ту или иную культуру

2025-09-12T21:08:00+03:00

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге призвал противодействовать попыткам отменять ту или иную культуру и продвигать принципы справедливости и равенства в отношениях между народами."Наша задача в современном мире - объединять усилия для самобытности и многообразия культур, традиций и мировоззрений, идти вперед, поддерживать новаторство, вместе созидать истинное искусство, возвышающее созидание, внимающее самые лучшие качества в душе человеческой, противодействовать угрозам исчезновения малочисленных культур и продвигать принципы справедливости и равенства в отношениях между народами, освобождая мир от предрассудков, двойных стандартов, попыток отменить ту или иную культуру", - сказал Путин.Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября.Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".

