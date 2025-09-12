https://ria.ru/20250912/putin-2041563197.html

Путин назвал одну из важнейших задач культуры

Путин назвал одну из важнейших задач культуры - РИА Новости, 12.09.2025

Путин назвал одну из важнейших задач культуры

Одной из важнейших задач в сфере культуры является сохранение исторической памяти, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T21:06:00+03:00

2025-09-12T21:06:00+03:00

2025-09-12T21:15:00+03:00

культура

владимир путин

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019799160_0:0:3744:2106_1920x0_80_0_0_c32eb59957435597e69e0612d8596508.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Одной из важнейших задач в сфере культуры является сохранение исторической памяти, заявил президент России Владимир Путин."Считаем одной из важнейших задач в сфере культуры сохранение общей исторической памяти", - сказал Путин на пленарном заседании форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября.Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".

https://ria.ru/20250912/putin-2041562230.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, санкт-петербург