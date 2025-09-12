https://ria.ru/20250912/putin-2041563197.html
Путин назвал одну из важнейших задач культуры
Путин назвал одну из важнейших задач культуры - РИА Новости, 12.09.2025
Путин назвал одну из важнейших задач культуры
Одной из важнейших задач в сфере культуры является сохранение исторической памяти, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T21:06:00+03:00
2025-09-12T21:06:00+03:00
2025-09-12T21:15:00+03:00
культура
владимир путин
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019799160_0:0:3744:2106_1920x0_80_0_0_c32eb59957435597e69e0612d8596508.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Одной из важнейших задач в сфере культуры является сохранение исторической памяти, заявил президент России Владимир Путин."Считаем одной из важнейших задач в сфере культуры сохранение общей исторической памяти", - сказал Путин на пленарном заседании форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября.Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".
https://ria.ru/20250912/putin-2041562230.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019799064_0:0:3478:2609_1920x0_80_0_0_9119ee67068a75b24c7563245ebbb0c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, санкт-петербург
Культура, Владимир Путин, Санкт-Петербург
Путин назвал одну из важнейших задач культуры
Путин назвал сохранение исторической памяти одной из важнейших задач культуры