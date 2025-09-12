Роль культуры в противодействии русофобии должна расти, заявил Путин
Путин: роль культуры в противодействии неонацизму и русофобии должна расти
Президент РФ Владимир Путин выступает на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур в Екатерининском дворце музея-заповедника Царское Село
С. - ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Роль культуры в противодействии неонацизму и русофобии должна только расти, заявил президент России Владимир Путин.
"Убежден, роль культуры в международном сотрудничестве, в противодействии неонацизму, русофобии, антисемитизму и любым формам расизма, национальной и религиозной нетерпимости должна только расти", - сказал Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.
Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября.
Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".
