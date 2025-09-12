https://ria.ru/20250912/putin-2041562326.html
Путин отметил заметное обновление в разных сферах культуры
Путин отметил заметное обновление в разных сферах культуры
2025-09-12T21:02:00+03:00
2025-09-12T21:02:00+03:00
2025-09-12T21:03:00+03:00
С. - ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Сегодня в России в разных сферах культуры происходит заметное обновление, новые творческие объединения и союзы набирают силу, заявил президент РФ Владимир Путин."Отрадно, что сегодня в России в разных сферах культурной жизни происходит заметное обновление. Набирают новую силу творческие объединения, союзы, и в том числе Союз писателей России, например, которые консолидируют в своих рядах ярких представителей литературного сообщества. Во главе ведущих театров, музыкальных и художественных коллективов встают молодые творцы. И это позитивное явление, которое отражает здоровые процессы преемственности", - сказал Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября.Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".
