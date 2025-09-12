Путин: память о подвиге ветеранов ВОВ является частью культуры России
С.- ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Память о подвиге ветеранов Великой Отечественной войны является значимой частью культуры России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В этом году мы отмечаем 80-летие окончания Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Вечная благодарность фронтовикам и труженикам тыла, память о миллионах погибших мирных граждан, жертвах нацизма, гордость за поколение победителей стали неотъемлемой, значимой частью нашей культуры", - сказал Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.
Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября.
Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".
