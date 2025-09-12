Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил признательность единомышленникам, поддержавшим "Интервидение" - РИА Новости, 12.09.2025
21:00 12.09.2025 (обновлено: 21:35 12.09.2025)
Путин выразил признательность единомышленникам, поддержавшим "Интервидение"
Россия признательна единомышленникам, которые поддержали идею возобновить международный музыкальный конкурс "Интервидение", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2025
С.- ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Россия признательна единомышленникам, которые поддержали идею возобновить международный музыкальный конкурс "Интервидение", заявил президент РФ Владимир Путин."Мы признательны нашим единомышленникам, которые поддержали инициативу России возродить международный музыкальный конкурс "Интервидение", - сказал глава государства на пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября.Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур в Екатерининском дворце музея-заповедника Царское Село
Президент РФ Владимир Путин выступает на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур в Екатерининском дворце музея-заповедника Царское Село
С.- ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Россия признательна единомышленникам, которые поддержали идею возобновить международный музыкальный конкурс "Интервидение", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы признательны нашим единомышленникам, которые поддержали инициативу России возродить международный музыкальный конкурс "Интервидение", - сказал глава государства на пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.
Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября.
Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Путин назвал многонациональность России бесценным даром
