20:59 12.09.2025 (обновлено: 22:45 12.09.2025)
Путин рассказал о мире будущего
Мир будущего – это мир людей, которые ценят любовь и дружбу, а не эгоистов и одиночек, заявил в пятницу президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Мир будущего – это мир людей, которые ценят любовь и дружбу, а не эгоистов и одиночек, заявил в пятницу президент России Владимир Путин."Мы верим, что мир будущего – это мир не эгоистов, целиком погруженных в киберпространство, и не одиночек, живущих по принципу "каждый сам за себя", а людей, которые все так же ценят любовь и дружбу, дорожат своими близкими, понимают свою неразрывную связь с обществом и ответственность перед ним", - сказал Путин на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.Президент подчеркнул, что человечеству предстоит освоить новую реальность и одновременно сохранить корни, которые служат ему опорой.Путин также предостерег от девальвации ценностей свободы и прав человека, утраты национальных особенностей в условиях стремительного развития технологий и искусственного интеллекта. Президент призвал стремиться к балансу между сохранением национальных ценностей и открытостью к новшествам, которые способствуют прогрессу.Путин подчеркнул, что залогом развития национальной культуры является взаимодействие с другими культурами. Он назвал многонациональность России бесценным даром, который определил богатство ее культуры.Российский лидер также призвал противостоять попыткам отменять какую-либо культуру и продвигать принципы справедливости и равенства в отношениях между народами.Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур, который впервые состоялся в 2012 году, является площадкой для диалога о мировой культурно-гуманитарной повестке. Тема мероприятия, которое в этом году проходит с 10 по 13 сентября, — "Возвращение к культуре - новые возможности".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Мир будущего – это мир людей, которые ценят любовь и дружбу, а не эгоистов и одиночек, заявил в пятницу президент России Владимир Путин.
"Мы верим, что мир будущего – это мир не эгоистов, целиком погруженных в киберпространство, и не одиночек, живущих по принципу "каждый сам за себя", а людей, которые все так же ценят любовь и дружбу, дорожат своими близкими, понимают свою неразрывную связь с обществом и ответственность перед ним", - сказал Путин на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.
Президент подчеркнул, что человечеству предстоит освоить новую реальность и одновременно сохранить корни, которые служат ему опорой.
Путин также предостерег от девальвации ценностей свободы и прав человека, утраты национальных особенностей в условиях стремительного развития технологий и искусственного интеллекта. Президент призвал стремиться к балансу между сохранением национальных ценностей и открытостью к новшествам, которые способствуют прогрессу.
Путин подчеркнул, что залогом развития национальной культуры является взаимодействие с другими культурами. Он назвал многонациональность России бесценным даром, который определил богатство ее культуры.
Российский лидер также призвал противостоять попыткам отменять какую-либо культуру и продвигать принципы справедливости и равенства в отношениях между народами.
Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур, который впервые состоялся в 2012 году, является площадкой для диалога о мировой культурно-гуманитарной повестке. Тема мероприятия, которое в этом году проходит с 10 по 13 сентября, — "Возвращение к культуре - новые возможности".
