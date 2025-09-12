https://ria.ru/20250912/putin-2041561131.html
Путин назвал многонациональность России бесценным даром
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Многонациональность России является бесценным даром, это определило богатство российской культуры, заявил президент РФ Владимир Путин."Наша страна изначально складывалась именно как многонациональная, и именно этот бесценный дар определил её неповторимую культурную палитру и статус державы, поистине великой своим искусством, наукой, литературой", - сказал Путин на пленарном заседании форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября.Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".
