Путин назвал многонациональность России бесценным даром

2025-09-12T20:57:00+03:00

2025-09-12T20:57:00+03:00

2025-09-12T21:07:00+03:00

культура

россия

владимир путин

санкт-петербург

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Многонациональность России является бесценным даром, это определило богатство российской культуры, заявил президент РФ Владимир Путин."Наша страна изначально складывалась именно как многонациональная, и именно этот бесценный дар определил её неповторимую культурную палитру и статус державы, поистине великой своим искусством, наукой, литературой", - сказал Путин на пленарном заседании форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября.Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".

россия

санкт-петербург

2025

россия, владимир путин, санкт-петербург