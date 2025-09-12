https://ria.ru/20250912/putin-2041560620.html
Путин выступил за сотрудничество писателей разных стран
Путин выступил за сотрудничество писателей разных стран - РИА Новости, 12.09.2025
Путин выступил за сотрудничество писателей разных стран
Россия выступает за укрепление взаимодействия писателей разных стран, заявил президент РФ Владимир Путин.
С. - ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Россия выступает за укрепление взаимодействия писателей разных стран, заявил президент РФ Владимир Путин."Литературное творчество - уже сама по себе прекрасная среда для общения, и мы выступаем за укрепление взаимодействия писателей разных стран" - сказал Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.Форум проходит с 10 по 13 сентября.Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".
