Путин выступил за сотрудничество писателей разных стран

Путин выступил за сотрудничество писателей разных стран

С. - ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Россия выступает за укрепление взаимодействия писателей разных стран, заявил президент РФ Владимир Путин."Литературное творчество - уже сама по себе прекрасная среда для общения, и мы выступаем за укрепление взаимодействия писателей разных стран" - сказал Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.Форум проходит с 10 по 13 сентября.Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".

