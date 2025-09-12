https://ria.ru/20250912/putin-2041560329.html
Путин рассказал об обогащении национальной культуры
Путин рассказал об обогащении национальной культуры - РИА Новости, 12.09.2025
Путин рассказал об обогащении национальной культуры
Президент РФ Владимир Путин заявил, что национальная культура может обогащаться только во взаимодействии с другими культурами. РИА Новости, 12.09.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что национальная культура может обогащаться только во взаимодействии с другими культурами."Мы в России твердо знаем, национальная культура может развиваться и обогащаться только во взаимодействии с другими культурами. Наша страна изначально складывалась именно как многонациональная. И именно этот бесценный дар определил ее неповторимую культурную политику", - сказал Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября.Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".
