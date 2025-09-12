https://ria.ru/20250912/putin-2041560155.html

Путин выступил на Международном форуме объединенных культур в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен — РИА Новости. Владимир Путин выступил на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.Ключевые тезисы — в материале РИА Новости.Об исторической памяти "В этом году мы отмечаем 80-летие окончания Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Вечная благодарность фронтовикам и труженикам тыла, память о миллионах погибших мирных граждан, жертвах нацизма, гордость за поколение победителей стали неотъемлемой, значимой частью нашей культуры".О развитии культуры"Наша задача в современном мире: объединять усилия для самобытности и многообразия культур, традиций и мировоззрений, идти вперед, поддерживать новаторство, вместе созидать истинное искусство, возвышающее созидание, внимающее самым лучшим качествам в душе человеческой, противодействовать угрозам исчезновения малочисленных культур и продвигать принципы справедливости и равенства в отношениях между народами, освобождая мир от предрассудков, двойных стандартов"."Мы в России твердо знаем: национальная культура может развиваться и обогащаться только во взаимодействии с другими культурами. Наша страна изначально складывалась именно как многонациональная. И именно этот бесценный дар определил ее неповторимую культурную политику".О поддержке семей и молодежи "Во главе ведущих театров, музыкальных и художественных коллективов встают молодые творцы. И это позитивное явление, которое отражает здоровые процессы преемственности"."Наша идентичность и сам национальный характер глубоко укоренены в семье".

