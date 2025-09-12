Путин выступил на Международном форуме объединенных культур в Петербурге
Об исторической памяти
- Одна из важнейших задач — это сохранение исторической памяти.
- Память о подвиге ветеранов Великой Отечественной войны является значимой частью культуры России.
- Роль культуры в противодействии неонацизму и русофобии должна только расти.
"В этом году мы отмечаем 80-летие окончания Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Вечная благодарность фронтовикам и труженикам тыла, память о миллионах погибших мирных граждан, жертвах нацизма, гордость за поколение победителей стали неотъемлемой, значимой частью нашей культуры".
О развитии культуры
- Уделяется внимание региональным центрам культуры, чтобы раскрывать таланты в малых городах страны.
- Нужно стремиться к балансу между сохранением национальных ценностей и открытостью к влиянию новшеств, которые способствуют прогрессу.
- Важно противодействовать попыткам отменять ту или иную культуру.
"Наша задача в современном мире: объединять усилия для самобытности и многообразия культур, традиций и мировоззрений, идти вперед, поддерживать новаторство, вместе созидать истинное искусство, возвышающее созидание, внимающее самым лучшим качествам в душе человеческой, противодействовать угрозам исчезновения малочисленных культур и продвигать принципы справедливости и равенства в отношениях между народами, освобождая мир от предрассудков, двойных стандартов".
- Будущее — это мир людей, которые ценят любовь и дружбу, а не эгоистов, увлеченных только киберпространством.
- Москва выступает за укрепление взаимодействия писателей разных стран.
- Россия признательна единомышленникам, которые поддержали идею возобновить конкурс "Интервидение".
"Мы в России твердо знаем: национальная культура может развиваться и обогащаться только во взаимодействии с другими культурами. Наша страна изначально складывалась именно как многонациональная. И именно этот бесценный дар определил ее неповторимую культурную политику".
О поддержке семей и молодежи
- Власти будут обязательно поддерживать одаренную молодежь, в этой сфере еще многое предстоит сделать.
"Во главе ведущих театров, музыкальных и художественных коллективов встают молодые творцы. И это позитивное явление, которое отражает здоровые процессы преемственности".
- Поддержка семей с детьми остается приоритетом для страны.
- Задачи всесторонней поддержки молодежи законодательно закреплены в России.