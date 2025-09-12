Рейтинг@Mail.ru
Путин выступил на Международном форуме объединенных культур в Петербурге
20:51 12.09.2025 (обновлено: 21:41 12.09.2025)
Путин выступил на Международном форуме объединенных культур в Петербурге
Владимир Путин выступил на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. РИА Новости, 12.09.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен — РИА Новости. Владимир Путин выступил на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.Ключевые тезисы — в материале РИА Новости.Об исторической памяти &quot;В этом году мы отмечаем 80-летие окончания Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Вечная благодарность фронтовикам и труженикам тыла, память о миллионах погибших мирных граждан, жертвах нацизма, гордость за поколение победителей стали неотъемлемой, значимой частью нашей культуры&quot;.О развитии культуры&quot;Наша задача в современном мире: объединять усилия для самобытности и многообразия культур, традиций и мировоззрений, идти вперед, поддерживать новаторство, вместе созидать истинное искусство, возвышающее созидание, внимающее самым лучшим качествам в душе человеческой, противодействовать угрозам исчезновения малочисленных культур и продвигать принципы справедливости и равенства в отношениях между народами, освобождая мир от предрассудков, двойных стандартов&quot;.&quot;Мы в России твердо знаем: национальная культура может развиваться и обогащаться только во взаимодействии с другими культурами. Наша страна изначально складывалась именно как многонациональная. И именно этот бесценный дар определил ее неповторимую культурную политику&quot;.О поддержке семей и молодежи &quot;Во главе ведущих театров, музыкальных и художественных коллективов встают молодые творцы. И это позитивное явление, которое отражает здоровые процессы преемственности&quot;."Наша идентичность и сам национальный характер глубоко укоренены в семье".
Путин выступил на Международном форуме объединенных культур в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен — РИА Новости. Владимир Путин выступил на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.
Ключевые тезисы — в материале РИА Новости.

Об исторической памяти

  • Одна из важнейших задач — это сохранение исторической памяти.
  • Память о подвиге ветеранов Великой Отечественной войны является значимой частью культуры России.
  • Роль культуры в противодействии неонацизму и русофобии должна только расти.
«

"В этом году мы отмечаем 80-летие окончания Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Вечная благодарность фронтовикам и труженикам тыла, память о миллионах погибших мирных граждан, жертвах нацизма, гордость за поколение победителей стали неотъемлемой, значимой частью нашей культуры".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России

О развитии культуры

  • Уделяется внимание региональным центрам культуры, чтобы раскрывать таланты в малых городах страны.
  • Нужно стремиться к балансу между сохранением национальных ценностей и открытостью к влиянию новшеств, которые способствуют прогрессу.
  • Важно противодействовать попыткам отменять ту или иную культуру.
«

"Наша задача в современном мире: объединять усилия для самобытности и многообразия культур, традиций и мировоззрений, идти вперед, поддерживать новаторство, вместе созидать истинное искусство, возвышающее созидание, внимающее самым лучшим качествам в душе человеческой, противодействовать угрозам исчезновения малочисленных культур и продвигать принципы справедливости и равенства в отношениях между народами, освобождая мир от предрассудков, двойных стандартов".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Будущее — это мир людей, которые ценят любовь и дружбу, а не эгоистов, увлеченных только киберпространством.
  • Москва выступает за укрепление взаимодействия писателей разных стран.
  • Россия признательна единомышленникам, которые поддержали идею возобновить конкурс "Интервидение".
«

"Мы в России твердо знаем: национальная культура может развиваться и обогащаться только во взаимодействии с другими культурами. Наша страна изначально складывалась именно как многонациональная. И именно этот бесценный дар определил ее неповторимую культурную политику".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
О поддержке семей и молодежи

  • Власти будут обязательно поддерживать одаренную молодежь, в этой сфере еще многое предстоит сделать.
«

"Во главе ведущих театров, музыкальных и художественных коллективов встают молодые творцы. И это позитивное явление, которое отражает здоровые процессы преемственности".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Поддержка семей с детьми остается приоритетом для страны.
  • Задачи всесторонней поддержки молодежи законодательно закреплены в России.
«
"Наша идентичность и сам национальный характер глубоко укоренены в семье".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
