Путин принял участие в пленарном заседании Форума объединенных культур

2025-09-12

Президент РФ Владимир Путин в пятницу принял участие в пленарном заседании Форума объединённых культур в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.

2025-09-12T20:49:00+03:00

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу принял участие в пленарном заседании Форума объединённых культур в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".

