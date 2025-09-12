Путин принял участие в пленарном заседании Форума объединенных культур

https://ria.ru/20250912/putin-2041559744.html
Президент РФ Владимир Путин в пятницу принял участие в пленарном заседании Форума объединённых культур в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.09.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу принял участие в пленарном заседании Форума объединённых культур в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".
