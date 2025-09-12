Рейтинг@Mail.ru
Путин принял участие в пленарном заседании Форума объединенных культур - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:49 12.09.2025 (обновлено: 20:51 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/putin-2041559744.html
Путин принял участие в пленарном заседании Форума объединенных культур
Путин принял участие в пленарном заседании Форума объединенных культур - РИА Новости, 12.09.2025
Путин принял участие в пленарном заседании Форума объединенных культур
Президент РФ Владимир Путин в пятницу принял участие в пленарном заседании Форума объединённых культур в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T20:49:00+03:00
2025-09-12T20:51:00+03:00
культура
владимир путин
санкт-петербург
новости культуры
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040491387_0:235:3034:1942_1920x0_80_0_0_da95d93430355fdd0ffa51a99b029f29.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу принял участие в пленарном заседании Форума объединённых культур в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".
https://ria.ru/20250912/putin-2041530237.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040491387_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_8cd28b559dca2e3ba027ba075d6fe384.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, санкт-петербург, новости культуры, общество
Культура, Владимир Путин, Санкт-Петербург, Новости культуры, Общество
Путин принял участие в пленарном заседании Форума объединенных культур

Путин принял участие в заседании Форума объединенных культур в Петербурге

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу принял участие в пленарном заседании Форума объединённых культур в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Путин встретится с Любимовой в Петербурге
Вчера, 18:17
 
КультураВладимир ПутинСанкт-ПетербургНовости культурыОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала