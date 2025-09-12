https://ria.ru/20250912/putin-2041530237.html
Путин встретится с Любимовой в Петербурге
санкт-петербург
россия
ольга любимова
дмитрий песков
владимир путин
политика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится с министром культуры РФ Ольгой Любимовой на полях Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур в пятницу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Форум объединенных культур проходит в Петербурге с 10 по 13 сентября. Песков отметил, что президент в пятницу выступит на этом мероприятии. "Также на полях форума он отдельно встретится с министром культуры Ольгой Любимовой", - сообщил Песков журналистам. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности".
