Рейтинг@Mail.ru
Путин примет участие в культурном форуме в Петербурге - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:13 12.09.2025 (обновлено: 18:15 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/putin-2041529327.html
Путин примет участие в культурном форуме в Петербурге
Путин примет участие в культурном форуме в Петербурге - РИА Новости, 12.09.2025
Путин примет участие в культурном форуме в Петербурге
Президент России Владимир Путин в пятницу примет участие в Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T18:13:00+03:00
2025-09-12T18:15:00+03:00
санкт-петербург
россия
владимир путин
дмитрий песков
татьяна голикова
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032684136_0:47:3078:1778_1920x0_80_0_0_15dc4d78ed10670957175cd153a4a2fc.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу примет участие в Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Путин выступит на международном культурном форуме, обратится к участникам форума", - сказал Песков журналистам, комментируя график президента РФ на пятницу.Ранее Песков сообщал, что Путин в пятницу посетит один из российских регионов.Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности". Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в в мероприятии принимаю участие представители всех 89 регионов Российской Федерации и представители 69 стран мира.
https://ria.ru/20250912/krym-2041402083.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032684136_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_ce400c49af402f338e35385e582d11e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, россия, владимир путин, дмитрий песков, татьяна голикова, политика
Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Татьяна Голикова, Политика
Путин примет участие в культурном форуме в Петербурге

Путин примет участие в форуме объединенных культур в Петербурге

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу примет участие в Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Путин выступит на международном культурном форуме, обратится к участникам форума", - сказал Песков журналистам, комментируя график президента РФ на пятницу.
Ранее Песков сообщал, что Путин в пятницу посетит один из российских регионов.
Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности". Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в в мероприятии принимаю участие представители всех 89 регионов Российской Федерации и представители 69 стран мира.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
В Крыму предложили символичное место для встречи Путина и Трампа
Вчера, 11:24
 
Санкт-ПетербургРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковТатьяна ГоликоваПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала