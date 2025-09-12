https://ria.ru/20250912/putin-2041529327.html
Путин примет участие в культурном форуме в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу примет участие в Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Путин выступит на международном культурном форуме, обратится к участникам форума", - сказал Песков журналистам, комментируя график президента РФ на пятницу.Ранее Песков сообщал, что Путин в пятницу посетит один из российских регионов.Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности". Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в в мероприятии принимаю участие представители всех 89 регионов Российской Федерации и представители 69 стран мира.
