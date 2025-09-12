https://ria.ru/20250912/pulkovo-2041355711.html

В Пулково отменили 14 рейсов

В Пулково отменили 14 рейсов

пулково (аэропорт)

происшествия

санкт-петербург

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. В связи с действующими ограничениями воздушного пространства в аэропорту " Пулково" ушли на запасные аэродромы 8 самолетов, задержано на более 2 часов – 11 рейсов и отменены 14, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта). "В связи с действующими ограничениями воздушного пространства в аэропорту Пулково корректируется расписание рейсов. На 06:00 ушли на запасные аэродромы 8 самолетов, задержано на более 2 часов 11 рейсов и отменены - 14", - говорится в сообщении. Отмечается, что в терминале работают агенты по гостеприимству аэропорта Пулково. Они информируют о статусе рейса и помогают пассажирам с другими вопросами. Сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний представляют пассажирам все услуги согласно ФАП.

санкт-петербург

пулково (аэропорт), происшествия, санкт-петербург