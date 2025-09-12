Рейтинг@Mail.ru
В Пулково отменили 14 рейсов - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:09 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/pulkovo-2041355711.html
В Пулково отменили 14 рейсов
В Пулково отменили 14 рейсов - РИА Новости, 12.09.2025
В Пулково отменили 14 рейсов
В связи с действующими ограничениями воздушного пространства в аэропорту " Пулково" ушли на запасные аэродромы 8 самолетов, задержано на более 2 часов – 11... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T08:09:00+03:00
2025-09-12T08:09:00+03:00
пулково (аэропорт)
происшествия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854791652_0:216:3050:1932_1920x0_80_0_0_702cc17fce742dfd85242c2df9c65245.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. В связи с действующими ограничениями воздушного пространства в аэропорту " Пулково" ушли на запасные аэродромы 8 самолетов, задержано на более 2 часов – 11 рейсов и отменены 14, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта). "В связи с действующими ограничениями воздушного пространства в аэропорту Пулково корректируется расписание рейсов. На 06:00 ушли на запасные аэродромы 8 самолетов, задержано на более 2 часов 11 рейсов и отменены - 14", - говорится в сообщении. Отмечается, что в терминале работают агенты по гостеприимству аэропорта Пулково. Они информируют о статусе рейса и помогают пассажирам с другими вопросами. Сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний представляют пассажирам все услуги согласно ФАП.
https://ria.ru/20250911/aeroport-2041304075.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854791652_0:300:2200:1950_1920x0_80_0_0_81ecceadd498d60e9b871aa856fc8e12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пулково (аэропорт), происшествия, санкт-петербург
Пулково (аэропорт), Происшествия, Санкт-Петербург
В Пулково отменили 14 рейсов

В Пулково отменили 14 рейсов, задержаны 11

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. В связи с действующими ограничениями воздушного пространства в аэропорту " Пулково" ушли на запасные аэродромы 8 самолетов, задержано на более 2 часов – 11 рейсов и отменены 14, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта).
"В связи с действующими ограничениями воздушного пространства в аэропорту Пулково корректируется расписание рейсов. На 06:00 ушли на запасные аэродромы 8 самолетов, задержано на более 2 часов 11 рейсов и отменены - 14", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в терминале работают агенты по гостеприимству аэропорта Пулково. Они информируют о статусе рейса и помогают пассажирам с другими вопросами. Сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний представляют пассажирам все услуги согласно ФАП.
Здание аэропорта Краснодар (Пашковский) - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
В АТОР оценили влияние открытия аэропорта Краснодара на турпоток в Крым
Вчера, 19:45
 
Пулково (аэропорт)ПроисшествияСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала